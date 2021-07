Lewis Hamilton prolonge son contrat chez Mercedes

Même si le futur paraissait relativement incertain au moment de l'annonce de la prolongation de contrat d'un an qui avait été faite en début d'année après de longs mois de négociations, la question de l'avenir de Lewis Hamilton a finalement été réglée assez rapidement cette année : le Britannique prolonge bien son bail avec Mercedes pour deux saisons supplémentaires au-delà de 2021.

La volonté affichée des deux parties était bien de ne pas s'embarquer dans un processus de discussions aussi étendu que l'an passé. Récemment, Toto Wolff, le directeur exécutif de l'équipe, expliquait que les échanges avec son pilote star n'avaient rencontré "aucun obstacle majeur" et en étaient au stade des détails à régler. Hamilton sera donc bien pilote de la marque à l'étoile en F1 jusqu'à la fin de la saison 2023.

Lire aussi : Pourquoi Hamilton s'est mis au simulateur chez Mercedes

Cela signifie non seulement que Hamilton aura disputé un total de 11 saisons sous les couleurs du constructeur allemand mais également qu'il abordera la nouvelle réglementation technique, qui entrera en vigueur l'an prochain, avec la structure qui lui a permis de glaner six de ses sept titres mondiaux.

"Il est dur de croire que cela fait presque neuf ans que je travaille avec cette incroyable équipe, et je suis enthousiaste de poursuivre notre partenariat pour deux années supplémentaires", a déclaré Hamilton. "Nous avons accompli énormément de choses ensemble mais il nous reste beaucoup à accomplir, que ce soit en piste ou en dehors. Je suis incroyablement fier et reconnaissant du soutien que m'a apporté Mercedes dans ma quête de diversité et d'égalité pour notre sport."

"L'écurie a pris ses responsabilités et a fait des progrès conséquents et importants pour créer une équipe plus diverse et un environnement inclusif. Merci à toutes les personnes dévouées et talentueuses chez Mercedes, dont le dur travail rend tout ça possible, et au conseil d'administration pour sa confiance renouvelée en moi. Nous entrons dans une nouvelle ère technique, ce qui sera difficile et enthousiasmant, et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir d'autre ensemble."

Bien évidemment, la question est désormais de savoir qui fera équipe avec lui à partir de l'année prochaine. Le contrat de son équipier actuel, Valtteri Bottas, se termine en fin de saison et le Finlandais est en situation difficile après un début d'année compliqué. Chez Mercedes depuis 2017, il est aujourd'hui clairement sous pression à la fois côté résultats mais aussi parce que George Russell, protégé de la marque et qui fait ses gammes depuis plus de deux saisons, pousse derrière.

Le jeune pilote Williams, dont le contrat avec l'équipe de Grove s'achève également en fin de saison, est vu comme l'avenir de Mercedes mais a surtout impressionné l'an passé au Grand Prix de Sakhir quand il avait remplacé Hamilton, touché par le COVID, et était passé près de remporter la course. Une décision est attendue autour de la trêve estivale concernant ce second baquet.