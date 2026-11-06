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Formule 1 GP de São Paulo

Les évolutions de McLaren sont une "agréable surprise" au Brésil

Lando Norris a signé le meilleur temps des EL1 à Interlagos et estime que le dernier package de McLaren "semble avoir apporté ce que nous espérions", en gommant certaines des imperfections de la MCL40.

Stuart Codling

Publié: 6 nov. 2026, 21:53

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lando Norris a accueilli avec une prudence mesurée les dernières évolutions apportées par McLaren, ce vendredi, au Grand Prix de São Paulo. Le Britannique a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres, devançant Kimi Antonelli (Mercedes) de 0"082, et a également affiché l'un des meilleurs rythmes moyens lors des longs relais en EL2.

"Les EL1 ont un peu été une surprise, une agréable surprise", a déclaré Norris. "En EL2, je pense que nous avons semblé un peu plus en difficulté par rapport à Mercedes, avec deux dixièmes de retard à peu près à chaque tour. Mais par rapport à certaines autres équipes, je pense que nous sommes plutôt bien placés."

"Les évolutions, même si j'en avais une partie puis l'autre, avant de tout réunir demain, semblent également avoir apporté ce que nous espérions. Je pense donc que c'est une bonne journée, à la fois pour avoir pu suivre notre programme de roulage et pour nos performances."

Cette saison, les retours des deux pilotes ont principalement porté sur les efforts nécessaires pour extraire un tour rapide de la MCL40 : c'est une monoplace qu'il faut véritablement pousser dans ses retranchements. Cela ne facilite pas l'obtention de la régularité nécessaire pour bien se qualifier et performer en course, d'autant que les pneus sont particulièrement sensibles aux pics de température de surface provoqués par les glissades. Cette caractéristique a également creusé un fossé entre les deux pilotes.

Comme l'a souligné à plusieurs reprises le directeur de l'équipe, Andrea Stella, Oscar Piastri est un pilote qui aime construire son week-end progressivement. Une approche qui nécessite une régularité que la voiture ne parvient pas à offrir.

Norris fait preuve de davantage d'adaptabilité, mais lui aussi a éprouvé des difficultés à enchaîner un week-end complet. Au Mexique, par exemple, il estimait que la voiture avait le rythme nécessaire pour gagner le dimanche. Son problème était qu'elle n'avait pas suffisamment de performance le samedi pour lui permettre de se qualifier mieux qu'à la sixième place.

McLaren a introduit une importante évolution, en plusieurs étapes, au cours des trois derniers Grands Prix, avec notamment une nouvelle géométrie de suspension avant et des modifications apportées au diffuseur à Austin.

Ce package a désormais été complété par de nouveaux ajustements aérodynamiques, avec pour principal changement un nouvel aileron avant, dont les trois plans ont été redessinés. L'ensemble est désormais fixé au nez par l'intermédiaire du plan central plutôt que du plan avant. D'autres modifications concernent l'aileron arrière et son élément inférieur, ainsi que le fond plat.

Toutes ces évolutions ont été validées début septembre, avant que l'équipe de conception ne se consacre pleinement au projet de la monoplace 2027. L'objectif global de ce package est de rendre la voiture légèrement plus prévisible au freinage, d'améliorer quelque peu sa facilité de pilotage et de relever légèrement son potentiel de performance global.

Le nouvel aileron avant de McLaren plait à Norris.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Certains des comportements complexes de la voiture sont toutefois inhérents à sa conception et ne peuvent être corrigés par de simples évolutions aérodynamiques.

Afin d'être plus certaine de respecter la limite de poids, particulièrement ambitieuse, imposée à cette nouvelle génération de monoplaces, McLaren a opté pour une voiture compacte dotée de l'empattement le plus court possible. Un choix qui a toutefois compromis sa stabilité et imposé des limites aérodynamiques intrinsèques, notamment en ce qui concerne la surface du fond plat située devant les roues arrière.

"On cherche toujours à repousser les limites. Dès que l'on ressent quelque chose d'un peu plus confortable, on pousse automatiquement davantage jusqu'à retrouver la limite", a expliqué Norris.

"Au final, les évolutions sont là pour apporter du temps au tour et de la performance. Elles ne sont pas conçues uniquement pour améliorer le comportement de la voiture. Une évolution parfaite est celle qui apporte du temps au tour tout en améliorant le comportement, surtout compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées avec cette voiture."

"Je dirais qu'il y a peut-être une petite amélioration dans la bonne direction, avec une voiture qui semble un peu plus facile à piloter. Mais je ne pense pas que l'on puisse jamais juger des évolutions sur un seul circuit. Pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, les choses ont semblé un peu plus simples, ce qui est positif."

Même si Norris s'attend à utiliser l'intégralité du package samedi, après avoir évalué un mélange de pièces vendredi tandis que Leonardo Fornaroli s'est chargé de l'essentiel des essais avec les grilles de mesure aérodynamique lors de sa séance obligatoire réservée aux rookies en EL1, cette décision n'est pas encore certaine à 100%, même si l'équipe se montre optimiste.

"Je pense que les évolutions semblent apporter ce que nous attendions, et c'est tout ce que l'on peut demander", a déclaré Randy Singh, directeur de la compétition. "Leo [Fornaroli] a fait du très bon travail pour nous en EL1 en effectuant plusieurs tests avec les grilles de mesure et en nous aidant à les évaluer en détail."

"Nous prendrons notre décision définitive ce soir, mais toutes les données dont nous disposons jusqu'ici sont bonnes. Nous allons toutefois faire toutes les vérifications nécessaires et examiner également l'ensemble des données des EL2. Mais oui, je pense qu'il est probable que toutes les évolutions soient conservées."

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