Fernando Alonso reste dans le flou sur son avenir après la Formule 1

Fernando Alonso assure n'avoir "aucune idée" de ce qu'il fera une fois sa carrière en Formule 1 terminée, alors que les spéculations autour de son avenir continuent de se multiplier.

Le double champion du monde a répété à plusieurs reprises qu'il prendrait une décision concernant son avenir en F1 aux alentours de la pause estivale, tout en démentant que ce calendrier soit lié au package d'évolutions qu'Aston Martin doit introduire lors du Grand Prix de Hongrie, dernière manche avant la pause estivale.

Si les difficultés actuelles d'Aston Martin et son manque d'enthousiasme envers la nouvelle génération de monoplaces sont bien connus, les rumeurs selon lesquelles 2026 pourrait être sa dernière saison en Formule 1 se sont intensifiées. L'Espagnol les a d'ailleurs alimentées le mois dernier en déclarant que le Grand Prix de Barcelone serait sa dernière apparition sur ce circuit.

Pour autant, quelle que soit la date à laquelle il mettra un terme à sa carrière en F1, le pilote de 44 ans assure n'avoir encore rien planifié pour la suite. Interrogé à Silverstone sur ce qu'il ferait s'il n'était plus en Formule 1, Alonso a répondu avec franchise : "Aucune idée".

Au cours de cette même rencontre avec les médias, il a également été interrogé sur la possibilité d'effectuer un jour le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le célèbre pèlerinage qui traverse l'Espagne jusqu'en Galice et dont l'un des itinéraires passe par sa ville natale d'Oviedo. L'idée lui plaît, mais pas dans l'immédiat.

"J'aimerais le faire un jour, mais ce ne sera pas juste après ma retraite", a confié l'Espagnol. "Surtout maintenant que mon fils a trois mois, je ne peux pas imaginer partir marcher pendant trois semaines à travers l'Espagne avec lui. Il faudra donc attendre encore quelques années."

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso a toutefois laissé entendre qu'il souhaitait rester dans le sport automobile, que ce soit dans une autre discipline ou dans un rôle au sein d'une équipe de Formule 1.

"J'ai encore plusieurs défis devant moi, et la plupart sont liés au sport automobile. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : je veux gagner le Dakar", a-t-il expliqué. "J'ai peut-être envie de remporter d'autres épreuves. J'aimerais aussi relever de nouveau le défi de l'endurance, surtout si Max [Verstappen] décide un jour de s'y lancer lui aussi."

"Quand j'arrêterai de courir, j'ai toujours dit que j'aimerais continuer avec cette équipe [Aston Martin] dans un autre rôle, essayer de l'aider. Cela fait maintenant 26 ans que je suis en Formule 1 et je pense pouvoir apporter quelque chose à cette équipe. Je suis probablement la deuxième ou la troisième personne la plus expérimentée de l'équipe aujourd'hui."

"Je pense que certaines choses peuvent être utiles à l'équipe et je préfère mettre cette expérience à profit plutôt que de rester chez moi à regarder les courses à la télévision."

Fernando Alonso avec Marc Coma et Toyota lors du Dakar 2020. Photo de: A.S.O.

Lorsqu'il s'était éloigné de la Formule 1 à la fin des années 2010, Alonso avait déjà enrichi son palmarès dans d'autres disciplines. Il a notamment été sacré champion du monde d'endurance en 2018-2019 et remporté les 24 Heures du Mans à deux reprises avec Toyota, en 2018 et 2019. Il s'est également imposé aux 24 Heures de Daytona avec Cadillac en 2019, a disputé trois éditions des 500 Miles d'Indianapolis et participé au Dakar 2020.

Le vainqueur de 32 Grands Prix a ainsi laissé la porte ouverte à un retour en endurance, même s'il estime que son avenir est avant tout lié à Aston Martin. Le constructeur britannique est actuellement engagé en WEC et en IMSA avec son Hypercar Valkyrie.

L'avenir d'Alonso constitue d'ailleurs l'un des principaux dossiers du marché des pilotes. En cas de retraite, un baquet se libérerait chez Aston Martin aux côtés de Lance Stroll.

Du côté de l'écurie, l'objectif est clair : conserver l'Espagnol en 2027. Son directeur, Adrian Newey, a récemment confié espérer que le nouveau package d'évolutions attendu en Hongrie convaincra Alonso de poursuivre une saison supplémentaire.