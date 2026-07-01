Newey espère encore convaincre Alonso de rester en 2027

Fernando Alonso espérait que le projet Aston Martin lui permette de retrouver le sommet, entre les investissements de Lawrence Stroll et le recrutement d'Adrian Newey, l'ingénieur le plus respecté de la grille. La saison 2026 tourne pour le moment au désastre, avec une monoplace et un moteur très loin du compte.

Depuis plusieurs mois, Newey travaille en coulisses pour corriger le tir. Une véritable version B de la monoplace sera lancée à Budapest, ce qui va même nécessiter une nouvelle homologation et de repasser les crash-tests. Honda a aussi prévu une évolution pour le courant de l'été.

Il y a un peu plus de dix ans, Alonso avait multiplié les déclarations acerbes face à un moteur Honda en difficulté. L'Espagnol a été plus mesuré cette année mais sa lassitude transparaît régulièrement dans ses propos. Adrian Newey comprend sa déception, ainsi que celle de Lance Stroll.

"Les deux pilotes ont exprimé de la frustration, et cela s'est parfois répandu dans les médias", a constaté l'Anglais, responsable technique mais aussi team principal d'Aston Martin, dans une interview publiée sur le site officiel de l'équipe. "Mais c'est également compréhensible. Ce sont des bêtes de compétition. Ils veulent se battre à l'avant."

"J'ai eu de nombreuses conversations avec eux deux au sujet d'où nous sommes et où nous allons."

Adrian Newey veut convaincre Fernando Alonso de prolonger. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Savoir où Aston Martin va, ce sera crucial pour convaincre Fernando Alonso de rester. À presque 45 ans, l'Espagnol n'a plus le luxe de patienter et son avenir avec l'équipe de Silverstone s'écrit en pointillés.

Des rumeurs évoquant un quatrième passage à Enstone, chez Alpine, sont même apparues, mais Newey, qui a notamment rejoint Aston Martin pour pouvoir travailler avec lui, n'a pas perdu espoir de le convaincre de prolonger. Les évolutions prévues à Budapest seront "très importantes" en ce sens.

"Fernando est vraiment impatient d'avoir ces nouveautés. Et si elles sont bonnes, nous espérons qu'il sera dans le cockpit une saison de plus."

"Vu son expérience et sa capacité à guider le développement, c'est un atout formidable. Mais il veut voir des progrès clairs et tangibles. Si nous pouvons lui montrer que nous allons résolument dans la bonne direction, il sera pleinement impliqué derrière le volant."