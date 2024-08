Ferrari F1 va perdre l'un de ses principaux sponsors

Santander ne sera plus sponsor de l'écurie Ferrari après la saison 2024 de Formule 1. La nouvelle a été officialisée il y a quelques heures via un communiqué publié sur le site du constructeur italien, qui annonce que la collaboration prendra très exactement fin le "31 décembre" prochain, à l'échéance du contrat de trois années qui lie les deux parties.

Le groupe bancaire espagnol, qui s'affiche notamment sur les plaques d'extrémité de l'aileron avant, le museau ou encore le capot moteur de la SF-24, avait retrouvé la Scuderia début 2022. Il ne s'agissait en effet pas de la première alliance entre les deux sociétés puisque Santander avait été un partenaire important de l'écurie entre 2010 et 2017. La marque est également partenaire du constructeur de Maranello en WEC, sponsoring qui cessera également à la même date.

Santander fait partie des sponsors dit "premium" de Ferrari, réunissant un petit groupe des partenaires les plus en vue de la marque, sans toutefois en être le sponsor titre. L'on retrouve à ce jour dans ce cercle fermé la compagnie pétrolière britannique Shell, la société technologique australienne spécialisée dans les jeux en ligne VGW Play, ainsi que l'équipementier allemand Puma.

Lorenzo Giorgetti, responsable des revenus de la compétition chez Ferrari, a déclaré : "Alors que notre partenariat fructueux avec Santander touche à sa fin, nous tenons à exprimer notre gratitude pour leur dévouement et leur collaboration tout au long de notre parcours commun. Ils ont joué un rôle important en contribuant à nos réalisations au cours des trois dernières années."

Quant à Juan Manuel Cendoya, directeur mondial de la communication, du marketing d'entreprise et de la recherche de Santander et vice-président de Santander Espagne, il a déclaré : "Nous sommes extrêmement reconnaissants à Ferrari pour son partenariat au cours des trois dernières années. Le sponsoring joue un rôle important dans l'engagement avec les clients et le renforcement de notre marque, et nous continuerons à travailler avec un large éventail de partenaires dans les années à venir."

Le non-renouvellement de cet accord coïncide avec la fin du contrat avec Carlos Sainz, pilote espagnol de la Scuderia, qui va être remplacé en 2025 par Lewis Hamilton. Plus tôt dans l'année, fin avril, Ferrari avait annoncé le début d'une collaboration d'envergure avec HP, le géant américain de l'informatique, qui est devenu son sponsor titre.