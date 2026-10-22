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Ferrari introduira son dernier package d'évolutions à Austin

Ferrari introduira à Austin son dernier package d'évolutions de la saison 2026, avec notamment un nouveau fond plat destiné à améliorer l'appui aérodynamique, réduire la traînée et améliorer la tenue des pneus de la SF-26.

Franco Nugnes

Publié: 22 oct. 2026, 06:20

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Photo de : Clive Mason/Getty Images

Ferrari jouera l'une de ses dernières cartes de la saison lors du Grand Prix des États-Unis. La Scuderia introduira à Austin un package d'évolutions aérodynamiques dans l'espoir de relever le niveau de performance de la SF-26. Il s'agit du quatrième package prévu pour 2026, alors que le département technique concentre depuis quelque temps déjà ses efforts sur la SF-27.

La deuxième place de Charles Leclerc à Singapour, accompagnée de la décevante sixième position de Lewis Hamilton, a conforté Ferrari à la deuxième position du championnat constructeurs. Mais la Scuderia espère renouer avec la victoire, qui lui échappe depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, début juillet.

Les dernières nouveautés, associées à la deuxième évolution du moteur 067/6 dans le cadre du dispositif ADUO2, n'ont pas apporté sur la piste les gains espérés à Maranello. Ferrari doit donc trouver un second souffle pour terminer positivement un championnat marqué par trop d'irrégularité.

L'équipe technique dirigée par Loïc Serra a cherché à tirer le maximum de la SF-26, dont le potentiel de développement approche désormais de ses limites. La Scuderia a en effet utilisé une grande partie de ses ressources dès la première phase de la saison 2026. La monoplace de l'année prochaine sera d'ailleurs très différente de l'actuelle.

Ce package d'évolutions a été validé à temps grâce aux derniers essais en soufflerie, mais rien ne garantit encore que toutes les solutions envisagées seront disponibles dès le Grand Prix des États-Unis.

Un nouveau fond plat attendu à Austin

L'évolution du fond plat sera bien présente à Austin. En revanche, Ferrari a dû accélérer le calendrier pour acheminer les flancs modifiés, qui présentent une carrosserie différente. Les nouveautés qui ne seraient pas prêtes pour le Circuit des Amériques devraient faire leur apparition à Mexico, dès la semaine suivante.

Ferrari SF-26.

Photo de: AG Photo

Le circuit d'Austin permettra de mieux évaluer la tendance pour les six derniers Grands Prix de la saison. Le tracé texan, qui exige un niveau d'appui aérodynamique intermédiaire, propose une grande variété de virages, de quoi mettre à l'épreuve tous les aspects d'une monoplace compétitive.

Les bosses de l'asphalte, qui s'accentuent chaque année en raison de l'instabilité du revêtement, provoquent des pertes soudaines d'adhérence et perturbent l'appui aérodynamique. À cela s'ajoutent les enchaînements de virages du premier secteur, surnommé les "esses", où les pneus subissent d'importantes charges latérales. Dans ces conditions, il est essentiel de trouver un bon équilibre aérodynamique associé à des réglages mécaniques adaptés.

Le nouveau fond plat a donc été conçu pour augmenter l'appui, ou à défaut maintenir le niveau actuel, tout en permettant à Ferrari d'adopter des réglages légèrement moins rigides que ceux utilisés récemment. L'objectif est d'élargir la fenêtre de fonctionnement de la monoplace.

En clair, la Scuderia veut disposer d'une plateforme aérodynamique plus stable, non seulement dans les virages lents, mais aussi dans les courbes moyennes et rapides.

Ferrari SF-26.

Photo de: AG Photo

Les modifications apportées aux entrées d'air des radiateurs et aux flancs viseront, quant à elles, à améliorer l'efficacité aérodynamique. La réduction de la traînée devrait permettre une gestion plus souple de l'énergie disponible.

La diminution de la taille des entrées d'air à l'avant des pontons ne devrait pas affecter le refroidissement. Le système actuel n'exploite en effet pas encore toutes les possibilités offertes par le moteur "chaud".

Il sera intéressant de voir quelle orientation Ferrari aura choisie pour le développement de ses pontons. Les équipes rivales ont adopté des philosophies très différentes : certaines privilégient des flancs fortement inclinés, tandis que d'autres conservent des pontons aux parois plus verticales afin de mieux gérer les perturbations aérodynamiques générées par les roues avant.

McLaren et Mercedes veulent contrarier Red Bull

McLaren, qui a annoncé des nouveautés, et Mercedes, qui présentera une W17 encore améliorée, comptent bien compliquer la tâche de Red Bull. L'équipe allemande devrait notamment réintroduire une nouvelle version de son aileron, brièvement testée à Singapour.

Red Bull avait, de son côté, achevé son programme d'évolutions à Bakou avant de remporter les Grands Prix de Sepang et de Singapour avec Max Verstappen.

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