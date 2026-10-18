Formule 1

Mercedes a rejeté l'aileron Macarena dès 2025 et explique pourquoi

Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes, révèle que l'équipe a évalué le concept d'aileron arrière rotatif il y a plus d'un an.

Alex Harrington

Publié: 18 oct. 2026, 08:31

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'écurie Mercedes de Formule 1 avait envisagé de développer son propre aileron arrière "Macarena" bien avant son apparition sur les circuits. Mais Simone Resta, directeur technique adjoint, a expliqué qu'elle avait finalement renoncé à ce projet.

Cet aileron rotatif, dont le flap principal se retourne lorsque la voiture passe en mode "ligne droite", est devenu une innovation très remarquée depuis l'entrée en vigueur de la réglementation actuelle.

Ferrari a été la première à mettre cette idée en pratique, qui a alors pris le nom d'aileron "Macarena", alors que Red Bull a présenté sa propre version à Miami. McLaren a suivi le mouvement plus tardivement, comme Racing Bulls.

Mercedes est la seule des quatre écuries de pointe à ne pas avoir encore manifesté d'intérêt pour ce type de design. Resta a expliqué pourquoi dans le dernier épisode de l'émission de l'écurie, "Nu Silver Arrows Radio Show".

"Je vais probablement vous révéler quelque chose que nous n'avons jamais évoqué auparavant : ce type d'aileron figurait déjà sur nos plans il y a un peu plus d'un an", a déclaré Resta. "Nous avons étudié ce concept de manière très approfondie et il offre clairement un avantage en termes de réduction de la traînée, mais il s'accompagne également d'une diminution de l'appui aérodynamique à chaque fois que vous déclenchez l'ouverture du mode ligne droite."

"C'est un aspect que nous avons examiné. Nous n'avons jamais estimé que cela constituait, disons, le meilleur compromis global, ni que cela valait la peine, par exemple, d'y consacrer des efforts de développement et de fabrication de pièces, etc. Mais cela ne signifie pas que cette conclusion soit valable pour toujours et nous pourrions revoir notre point de vue et notre position à l'avenir."

"Nous faisons donc preuve, bien sûr, d'humilité : nous examinons toutes les solutions existantes, nous évaluons s'il y a des éléments intéressants à retenir et nous poursuivons ce processus itératif."

Mercedes n'en a pas besoin pour dominer

Mercedes s'est jusqu'à présent très bien débrouillée sans cet aileron. L'écurie est en tête du championnat constructeurs avec 578 points, soit 134 d'avance sur Ferrari, et Kimi Antonelli devance son équipier George Russell de 102 points à l'approche du Grand Prix des États-Unis.

L'objectif est toutefois d'équiper les deux voitures de la nouvelle mise à jour, après qu'elle eut été répartie entre les pilotes à Singapour. Antonelli utilisait la nouvelle version, tandis que Russell est revenu à l'ancienne. Le directeur de l'écurie, Toto Wolff, a depuis confirmé que les nouveaux composants équiperaient les deux voitures lors de la course américaine.

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