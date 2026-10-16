Formule 1 GP de Singapour

Pourquoi Mercedes a fait revenir Russell à une ancienne spécification à Singapour

Le retour de George Russell à une ancienne spécification de sa monoplace à Singapour a pu surprendre, mais Mercedes a expliqué les raisons de ce choix.

Benjamin Vinel

Publié: 16 oct. 2026, 14:42

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Alors que Mercedes a probablement sous-performé lors du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 en Malaisie, malgré l'introduction d'un tout nouveau package comprenant un fond plat et des éléments de carrosserie à Sepang, l'équipe a dû déterminer la marche à suivre.

L'écurie anglo-allemande a finalement opté pour deux configurations différentes lors de la manche suivante, à Singapour, George Russell revenant à la version précédente, avec laquelle il avait remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le Britannique était favorable à cette décision et l'avait même suggérée, afin d'identifier d'éventuels problèmes passés inaperçus avec les évolutions de la Flèche d'argent, d'autant qu'une pénalité liée à son unité de puissance le mettait déjà en difficulté.

"Le plafond budgétaire faisait partie des raisons pour lesquelles nous avons mené cette comparaison à Singapour", a expliqué Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, dans le podcast Nu Silver Arrows Radio Show. "C'était à la fois le moyen le plus rapide d'apprendre grâce à un test en conditions réelles, même si le format sprint du week-end n'offrait peut-être pas les conditions idéales de ce point de vue, et la solution la plus efficace pour nous."

"Nous disposions encore des composants nécessaires pour revenir à la configuration précédente de la voiture. Nous avons donc pu remettre George dans son ancienne spécification à Singapour, afin de faire rouler les deux versions côte à côte et de commencer à tirer des enseignements en conditions réelles. Nous avions constaté que certains comportements observés à Sepang ne correspondaient pas exactement à nos prévisions, voire sortaient du cadre de ce que nous pouvions anticiper en soufflerie et sur simulateur."

"C'est une contrainte permanente, mais elle s'applique aussi à toutes les autres équipes. À nous de faire au mieux avec cette contrainte et d'en tirer le maximum de performance."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Srinivasa Krishnan

Le directeur technique adjoint, Simone Resta, a expliqué que Mercedes avait été prise au dépourvu par Sepang, un circuit "assez différent" des autres tracés du calendrier.

"C'est un cas assez particulier", a détaillé l'Italien. "Le revêtement est très différent et les conditions peuvent beaucoup varier. Il peut faire très chaud, mais la pluie peut aussi arriver rapidement. La température ambiante est très élevée et l'usure des pneus est particulièrement importante, entre autres caractéristiques."

"Je dirais que ce circuit sort de la norme par rapport à la moyenne. On ne peut donc pas être certain que les enseignements tirés sur place se transposent exactement de la même manière à tous les autres circuits. Nous en sommes repartis convaincus d'être compétitifs, car je pense que nous l'étions effectivement. Mais nous n'étions peut-être pas assurés de retrouver le gain de performance attendu dans ces conditions particulières, au regard de nos simulations."

"Nous avions donc un doute. Et le meilleur moyen d'y répondre était probablement de réaliser un test, le plus tôt possible. Parfois, on peut prendre le temps de réfléchir au meilleur moment pour le faire. Mais nous avons simplement décidé : 'D'accord, faisons immédiatement un test lors de la prochaine course, voyons où nous en sommes avec ce package et faisons-nous une idée précise de la situation.' Nous avons obtenu toutes les réponses que nous espérions."

"George s'est proposé pour effectuer ce test, ce qui était formidable. George est toujours un excellent coéquipier et il pense toujours avant tout à l'équipe."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Simone Resta a révélé que Mercedes avait bien mesuré une augmentation de l'appui aérodynamique grâce aux évolutions, comme prévu. Toutefois, cet appui n'était pas généré de manière homogène sur toutes les parties de la voiture, ce qui affectait son équilibre et rendait le train avant encore plus incisif que prévu.

"Il faut donc recentrer la fenêtre d'exploitation de la voiture", a-t-il poursuivi. "Cela prend du temps, et il faut le faire au cours d'un week-end relativement court, au format sprint. On roule un peu, on effectue quelques comparaisons, puis on passe directement à la course sprint, après laquelle on ne peut plus modifier la voiture. Ensuite, il pleut pendant la course sprint et il faut déjà préparer les qualifications principales."

"Le week-end est long si l'on considère sa durée totale. Mais en nombre de tours et en matière d'expérience accumulée, il est relativement court. Il faut donc accélérer autant que possible le processus d'apprentissage."

Fait intéressant, Mercedes a également introduit un nouvel aileron avant à Singapour. Kimi Antonelli ne l'a utilisé que lors de l'unique séance d'essais libres, avant de revenir à l'ancienne version.

"Comme nous voulions accélérer notre apprentissage par rapport à l'ancienne spécification de Russell, nous avons également testé le nouvel aileron avant lors des EL1", a commenté Resta. "Nous avons donc modifié beaucoup de choses en très peu de temps, car notre objectif était d'apprendre aussi rapidement que possible pour le court et le moyen terme."

"Nous voulions vérifier le comportement du nouvel aileron avant. Bien entendu, nous n'avions pas prévu de l'utiliser en course ici, mais nous voulions le tester, le comparer à l'ancien, recueillir les données, les rapporter à l'usine, les analyser et préparer au mieux la prochaine épreuve."

"Il faut aussi considérer cela comme un investissement pour l'avenir : recueillir des données et améliorer notre compréhension, puis prendre le temps de réfléchir, de simuler, de travailler sur le simulateur et enfin de passer à l'étape suivante."

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Joe Portlock / Getty Images

"Il faut également souligner que le test de cet aileron avant lors des EL1 en valait la peine", a ajouté Lord. "Nous avons appris des choses qui devraient nous permettre, espérons-le, d'aborder Austin dans de meilleures conditions, avec les deux voitures équipées du package évolué et du nouvel aileron avant. Nous pourrons ainsi tirer le meilleur parti de ce potentiel de performance maximal, ce que nous n'avons pas réussi à faire aussi efficacement jusqu'à présent."

Mais Mercedes a-t-elle envisagé de conserver le nouvel aileron avant pendant l'ensemble du week-end ?

"Nous n'en avions qu'un seul exemplaire sur place", a expliqué Lord. "Nous avions accéléré sa fabrication pour qu'il soit prêt à temps, mais lorsqu'on ne dispose que d'un seul exemplaire, on risque de devoir partir depuis la voie des stands en cas de dégâts. Au vu de cet équilibre entre les risques et les bénéfices, je n'étais pas favorable à son utilisation en qualifications, lors du sprint ou pendant la course principale. En revanche, il était vraiment utile de l'essayer pour recueillir des données."

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