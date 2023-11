Comment Ferrari et Red Bull ont abordé le défi de Las Vegas

Ferrari a joué avec les niveaux d'appui à Las Vegas

Ferrari a apporté une modification cruciale à sa configuration aérodynamique entre la deuxième et la troisième séance d'essais libres au Grand Prix de Las Vegas, ce qui lui a permis de réaliser en qualifications une performance qui aurait dû lui permettre de verrouiller la première ligne si Carlos Sainz n'avait pas été pénalisé pour le changement d'un des composants de son unité de puissance.

La Scuderia a commencé en utilisant la même configuration d'aileron arrière que lors du Grand Prix de Belgique pendant les EL1 et EL2. Ce design se caractérise par un seul montant central en col de cygne et une interprétation de la section ouverte à la jonction entre l'extrémité du flap et la plaque d'extrémité (ou endplate) devenue courante sur l'ensemble de la grille.

Bien entendu, cette disposition était jugée adaptée au secteur central plus technique du circuit de Spa-Francorchamps, qui est pris en sandwich entre deux secteurs à grande vitesse.

Toutefois, alors que cette solution semblait initialement convenir aux exigences de Vegas, la piste a commencé à se gommer et la Scuderia a alors opté pour une solution plus fermement axée sur la réduction de l'appui. C'est là que l'option la moins chargée de Ferrari est entrée en jeu, avec le dispositif utilisé pendant les EL3, les qualifications et la course, vu pour la dernière fois à Monza.

Contrairement à l'aileron arrière utilisé en EL1 et EL2, cette spécification ne comporte pas de section ouverte au niveau de la jonction entre l'extrémité du flap et l'endplate, préférant une découpe plus conventionnelle, tandis qu'un double montant, un plan principal et un volet supérieur à plus faible incidence sont également présents.

Red Bull fait ce qui lui plaît

Les ailerons arrière des pilotes Red Bull à Las Vegas.

Alors que le reste du plateau a jugé nécessaire de disposer d'un package spécifique à faible appui cette saison, Red Bull a suivi une autre voie et a utilisé à Las Vegas la même tactique que celle employée à Monza.

Plutôt que de redessiner l'ensemble de l'aileron arrière, Red Bull a simplement coupé une partie importante du bord de fuite du flap supérieur. À Las Vegas, seul Max Verstappen a opté pour cette configuration, qui était associée à un Gurney sur le bord de fuite de la section découpée, tandis que Sergio Pérez a continué à utiliser le flap entier.

En ce qui concerne les deux options, la RB19 de Perez était probablement un peu plus stable au freinage et dans les virages, tout en offrant un plus grand avantage quand le DRS était ouvert. La RB19 de Verstappen était probablement un peu plus vive, mais aussi légèrement plus rapide en ligne droite lorsque le DRS n'était pas utilisé.

McLaren penche pour le biplan

L'arrière de la McLaren MCL60 à Las Vegas.

McLaren est une autre équipe qui a envisagé de se servir de la spécification de Monza comme d'un point de départ raisonnable pour Las Vegas. Elle a choisi de modifier la configuration en tenant compte des progrès réalisés entre ces deux épreuves.

Il s'agissait également d'harmoniser la relation aérodynamique entre l'aileron arrière et le beam wing, l'équipe ayant ajouté un Gurney au bord de fuite du volet supérieur. Et alors qu'elle avait initialement prévu de n'utiliser que l'élément inférieur du beam wing, l'écurie britannique a fini par utiliser son dispositif biplan à la place.