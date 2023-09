La FIA l'admet : Verstappen aurait dû être pénalisé à Singapour

Au terme des qualifications du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a fait l'objet de trois enquêtes différentes pour des gênes présumées. Deux se sont soldées par des réprimandes et l'autre n'a rien donné.

Une semaine plus tard, la FIA, via l'un des commissaires présents à Marina Bay, a confirmé auprès des écuries que le Néerlandais aurait dû être pénalisé de trois positions, et donc s'élancer de la 14e place au lieu de la 11e. Il a aussi été reconnu que certaines des décisions prises à Singapour ne feraient pas jurisprudence et seraient même effacées de la base de données de référence qui sert aux commissaires dans leur travail.

La problématique des jugements rendus à Singapour, et en particulier celui concernant la gêne sur Yuki Tsunoda, reposait sur le fait que, quand une gêne est reconnue et même si l'équipe a une responsabilité, de multiples précédents, rien que cette saison, montraient que la pénalité standard était bien un recul de trois positions sur la grille. Or, dans la décision, les commissaires avaient expliqué que la réprimande était la sanction habituelle.

Plusieurs représentants d'équipes ont par la suite rendu visite aux officiels FIA pour tenter de comprendre ce qui avait motivé un tel jugement, d'autant plus que Verstappen s'attendait lui-même à une pénalité juste après les qualifications.

Le sujet a refait surface ce vendredi à Suzuka, dans le cadre de la réunion des managers d'écuries. Le commissaire Matteo Perini, qui était parmi les quatre présents à Singapour et est chargé d'assurer la continuité au Japon, a reconnu qu'après réexamen de la situation, une pénalité de trois places aurait dû être infligée au pilote Red Bull à la place de la réprimande. De même, dans un incident séparé, Logan Sargeant aurait dû être pénalisé de trois places pour la gêne sur Lance Stroll, en dépit de circonstances différentes.

Comme évoqué plus haut, Perini a aussi expliqué que ces décisions n'entreraient pas dans les précédents utilisés pour juger les affaires similaires. Il a également rappelé que l'absence de communication radio de l'équipe sur l'arrivée de voitures dans un tour rapide n'était pas une circonstance atténuantes protégeant le pilote d'une sanction plus grave.

Sur l'un des deux autres cas qui concernaient Verstappen, à savoir son arrêt prolongé au feu vert en bout de ligne des stands en Q1, les commissaires estiment toujours avoir pris la bonne décision avec la réprimande puisque les règles n'interdisent selon eux pas expressément d'agir de la sorte. Il a toutefois été précisé qu'ils avaient conseillé à la FIA de réglementer ces cas de figure à l'avenir.

Avec Adam Cooper