Le coup de gueule de Norris devant l'attitude générale en qualifs

Les gênes entre pilotes en qualifications sont devenues un véritable point de crispation, et Lando Norris estime que trop nombreux sont ceux qui n'y accordent pas suffisamment d'importance. Une semaine après un Grand Prix de Singapour où Max Verstappen a échappé à toute pénalité malgré trois enquêtes, provoquant notamment l'incompréhension de Pierre Gasly, le pilote McLaren s'agace à son tour.

Lors de la traditionnelle conférence de presse ce jeudi à Suzuka, en amont du Grand Prix du Japon, la question a été abordée avec les pilotes présents et Lando Norris est monté au créneau. À Singapour, Max Verstappen avait simplement été réprimandé samedi dernier par les commissaires, les circonstances étant jugées atténuantes.

"Je ne veux pas en dire trop, parce que je vais créer une controverse", commence l'Anglais. "Mais je pense que celui qui a bloqué en piste aurait dû être pénalisé. Il a bloqué quelqu'un. Ce n'est pas seulement la faute de l'équipe. Je sais que l'équipe a eu une amende, mais c'est aussi au pilote de regarder dans ses rétroviseurs pour voir s'il y a quelqu'un. Il n'y a rien d'autre à faire pendant tout le tour que de regarder dans les rétroviseurs, et on dirait que beaucoup de monde a du mal à le faire."

"Je pense qu'il devrait y avoir des pénalités plus sévères pour ceux qui bloquent les autres, parce que beaucoup le font. Ça ruine ton tour, ça ruine tes qualifications, ça a sorti Yuki [Tsunoda] des qualifications alors qu'il était premier en Q1. Personne ne semble s'en préoccuper suffisamment. Et c'est arrivé souvent cette saison, ça m'est arrivé plusieurs fois, particulièrement avec certaines équipes. Mais c'est aussi au pilote de regarder dans ses rétroviseurs. Il n'y a rien d'autre à faire qu'appuyer sur le bouton recharge et regarder dans les rétroviseurs, mais certains semblent avoir du mal à le faire, et c'est surprenant en F1."

Lando Norris veut des sanctions cohérentes et exemplaires.

Outre la gêne en piste sur Yuki Tsunoda en Q2 à Singapour, Max Verstappen a aussi fait l'objet d'une enquête pour avoir longtemps patienté en bout de voie des stands alors qu'une file de voitures attendait derrière lui. L'absence de sanction rend également perplexe Lewis Hamilton, qui insiste aussi sur le besoin de maintenir le dialogue avec la FIA pour uniformiser les choses.

"J'étais dans la voie des stands quand tout le monde était à l'arrêt, et je ne pouvais pas voir ce qui se passait devant", précise le septuple Champion du monde. "On redouble toujours d'efforts et on travaille le plus étroitement possible avec la FIA pour qu'il y ait de la cohérence, et il y a des divergences, donc c'est sûr que l'on doit continuer à travailler."

Charles Leclerc est d'ailleurs davantage préoccupé par ce cas de figure survenu dans la voie des stands et qui "pourrait ouvrir la voie à de mauvaises situations". "Comme l'a dit Lewis, c'est toujours une discussion ouverte avec la FIA, à essayer de leur expliquer quel est notre point de vue pour s'améliorer. Et je suis certains que l'on en discutera demain soir lors du briefing."

Dans ce contexte assez controversé, Max Verstappen n'a pas épilogué, estimant simplement que "chaque exemple est différent" en piste. "La seule chose que je peux dire sur Singapour, c'est que j'ai expliqué [aux commissaires] ce qui s'est passé lorsque j'étais dans la voiture, et les informations que l'on m'a données", explique le pilote Red Bull. "C'est tout ce que je peux faire. Puis c'est aux commissaires de prendre une décision."

Voir aussi :