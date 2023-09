Hamilton : "Si Red Bull n'a pas 30s d'avance, quelque chose cloche"

Le très inhabituel manque de performance des Red Bull RB19 lors du Grand Prix de Singapour a ouvert la voie à une fin abrupte des séries records marquant la domination de l'écurie et de Max Verstappen. Si ce résultat ne remet pas grand-chose en cause puisque l'écurie peut accrocher le titre mondial dès ce week-end et que le Néerlandais continue de s'avancer vers un troisième sacre pilotes consécutif, les performances des hommes de Milton Keynes seront sous le microscope à Suzuka.

La piste du Grand Prix du Japon est aux antipodes de celle de Marina Bay en ce qu'elle semble taillée pour convenir aux caractéristiques de la RB19, avec notamment des virages mêlant fort appui et haute vitesse, ainsi que des changements de direction rapides. Sergio Pérez l'a d'ailleurs reconnu en conférence de presse, en déclarant que Suzuka "devrait être l'un des meilleurs circuits" pour les Red Bull.

[La Red Bull RB19] devrait être phénoménale ici. Ils ont été phénoménaux tout au long de l'année. Ils ont excellé sur pratiquement tous les circuits. Lewis Hamilton

Dans la foulée de ce commentaire, Lewis Hamilton, présent aux côtés du Mexicain, a insisté sur cet aspect : "Je dirais que s'ils n'ont pas 30 secondes d'avance comme c'était le cas auparavant, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme l'a dit Checo, le dernier Grand Prix a été un difficile, mais cette voiture devrait être phénoménale ici. Ils ont été phénoménaux tout au long de l'année. Ils ont excellé sur pratiquement tous les circuits."

"Ce sera formidable de voir cette voiture [évoluer sur ce circuit]", a ajouté le septuple Champion du monde. "Normalement, en venant ici, les tours qu'ils devraient faire seront magnifiques à voir. Toute l'équipe et les pilotes font un travail extraordinaire avec le package qu'ils ont. Il sera intéressant de voir comment se déroulera le week-end. J'espère que nous serons plus proches, et j'espère qu'ils n'auront pas 30 secondes d'avance."

Du côté de sa propre écurie, Hamilton ne s'attend pas véritablement à une répétition de ce qui s'est passé à Singapour, où les Mercedes, sur un tracé semblant jouer sur leurs forces, étaient en lice pour la victoire jusque dans les derniers tours. Plus encore, il espère que les W14 ne seront pas trop hors du coup lors du Grand Prix du Japon.

"Je ne sais pas si c'est vraiment le cas [que Mercedes avait le meilleur rythme de course à Singapour]. Carlos [Sainz] gérait la course à l'avant. Aux avant-postes, je dirais que nous étions tous relativement proches [en rythme]. Mais quelle belle course ce fut, que nous soyons tous aussi proches les uns des autres en tête."

"Ce week-end, je ne m'attends pas à ce que nous ayons le même niveau de performance que lors de la dernière course. Nous travaillons très dur pour continuer à essayer de repousser nos limites. J'espère que nous ne serons pas complètement à côté de la plaque ce week-end."

Avec Jake Boxall-Legge