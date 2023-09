Tassé dehors par Magnussen, Gasly veut une application ferme des règles

Pour décrocher la sixième place du Grand Prix de Singapour, Pierre Gasly n'aura pas eu la tâche facile, notamment avec un deuxième relais où, après l'intervention de la voiture de sécurité, Kevin Magnussen lui a opposé pendant une quinzaine de tours la résistance rugueuse qui est sa marque de fabrique.

Le pilote Alpine n'a trouvé l'ouverture que quand son compère de Haas est parti à la faute, et il déplore le laxisme de la direction de course. Non seulement car Magnussen n'a été sanctionné que d'un drapeau noir et blanc (un avertissement formel, donc) pour l'avoir tassé hors de la piste, mais aussi car trois cas de gêne de Max Verstappen en qualifications n'ont abouti qu'à deux réprimandes.

"S'il peut pousser quelqu'un hors de la piste quand je vais le doubler, je vais le pousser un peu et faire pareil", a lancé Gasly après la course. "Je ne vais pas lancer ce sujet, c'est juste qu'il faut que ce soit clair. J'ai été très surpris hier soir [samedi] et à nouveau aujourd'hui [dimanche]. Je ne comprends pas complètement la réglementation. J'ai lu le règlement, je connais le règlement, mais ça ne se traduit pas toujours dans ce qui se passe en piste. Mais à vrai dire, ça n'a pas changé ma course. J'en ai tiré le meilleur, alors ça allait, mais c'est parfois injuste à mon encontre."

"C'est peut-être la manière dont je vois les choses, je ne sais pas. Je vais discuter [avec la FIA] car personnellement, je ne comprends pas tout à fait ça. J'ai eu des décisions dures à mon encontre, avec six places de pénalité à Barcelone cette année pour gêne [deux fois trois places, ndlr], et c'était vraiment moins que ce que j'ai vu hier [avec Verstappen]", ajoute celui qui n'est d'ailleurs pas passé loin d'une suspension après avoir accumulé dix points sur sa licence l'an passé. "Peut-être que maintenant c'est autorisé. Je ne sais pas, je demanderai."

Pierre Gasly (Alpine)

Lors de cette bataille, Gasly a notamment attaqué par l'extérieur au virage 16. La caméra embarquée du tricolore montre que les deux monoplaces étaient plus ou moins au même niveau à la corde du virage, avant que Magnussen le tasse hors de la piste. La règle indique qu'"une portion significative de la voiture qui dépasse doit se trouver à côté de la voiture dépassée", et que pour établir ce qu'est une portion significative, "les commissaires considéreront [notamment] si la voiture qui dépasse est devant l'autre à partir de la corde du virage".

Une autre manœuvre a vu Gasly attaquer par l'intérieur au virage 7, en étant légèrement devant à la corde. Il a ensuite tassé Magnussen au-delà du vibreur à la sortie du virage, le Danois parvenant néanmoins à reprendre l'avantage dans la courbe suivante.

"Il l'a dit avant la course, je crois qu'il a dit 'je ne vais rendre la vie facile à personne', et clairement il a tenu parole !", s'est exclamé le Normand. "Je savais qu'il allait pousser à la limite. Elle a été dépassée une ou deux fois, mais j'ai fini sixième, alors ça m'importe peu."

Il s'agit justement du second meilleur résultat de Gasly cette saison, après son podium de Zandvoort. "J'aurais signé pour cette sixième place vendredi. C'était vraiment le mieux que l'on puisse en tirer, alors je suis très content. C'était une course propre. On a eu beaucoup d'obstacles à surmonter. Je dirais que les batailles étaient parfois à la limite, et il y a eu quelques fois où j'étais vraiment content que mon aileron avant soit intact. Mais je suis resté patient, je suis resté calme, j'ai économisé les pneus quand c'était nécessaire, j'ai attaqué et été agressif quand c'était nécessaire, et en fin de compte, ça a payé. Très content de cette performance", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Adam Cooper