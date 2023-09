Wolff "ne pense pas que Massa ait un dossier solide" pour 2008

Toto Wolff l'a confié dans le paddock de Singapour, Mercedes suit très attentivement ce que l’on peut désormais appeler "l’affaire Massa" autour de l’attribution du titre mondial 2008. Felipe Massa s’est entouré d’une solide équipe d’avocats et va lancer des poursuites à l’encontre de la FIA et de la Formule 1 pour remettre en cause l’issue de la saison 2008, dénonçant l’inaction des instances alors qu’elles auraient eu connaissance du Crashgate du Grand Prix de Singapour cette même année avant qu’elle ne s’achève.

Les avocats de Felipe Massa considèrent que les résultats du Grand Prix de Singapour 2008 devraient être annulés en raison de la triche orchestrée à l’époque par Renault, qui avait demandé à Nelson Piquet Jr de se mettre volontairement dans le mur afin de faire gagner son coéquipier Fernando Alonso grâce à l’intervention de la voiture de sécurité.

S’il a déjà expliqué que la remise en cause du résultat final par un tribunal civil "créerait certainement un précédent", Toto Wolff doute aujourd’hui de la réussite de l’entreprise judiciaire du pilote brésilien.

"Franchement, je ne pense pas qu’il ait un dossier solide", avance le directeur de Mercedes. "On s’engage à respecter les règlements sportifs. Ils sont très clairs, et on s’y engage en tant que détenteur d’une licence. Si tout le monde devait ouvrir un dossier, ce serait le désordre en F1, surtout lorsque l’on se penche sur des championnats complets : il y a tellement de choses qui ont une influence sur le fait de gagner ou de perdre que, franchement, je ne vois pas l’argument."

"Pour ce qui est de l’affaire au civil, je ne sais pas, voyons si des dommages pourraient être réclamés. Je pense que pour la réputation, ils ont une position difficile. Mais pour moi c’est un peu comme regarder une Telenovela ou un feuilleton télévisé qui se déroule sous mes yeux."

Massa perçoit "une chance" pour la FIA et la F1

Toujours convaincu par le bien-fondé de sa démarche, Felipe Massa ne s’émeut pas des réactions sceptiques qui entourent cette nouvelle affaire, estimant au contraire qu’elles ne font que confirmer qu’il agit correctement.

"Je pense que ça montre que nous sommes sur la bonne voie et que les gens de la F1 prennent conscience du sérieux et de l’importance de notre affaire", assure l’ancien pilote Ferrari. "Comme je l’ai toujours dit, je suis en quête de justice, de mon rêve d’enfant, d’un titre pour toute une nation, pour les Brésiliens, et pour les Tifosi aussi. Ce combat est entièrement le mien et celui de ma famille, c’est pourquoi nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous entourer des meilleurs professionnels au monde."

Après avoir espéré bénéficier tôt ou tard du soutien de Ferrari, voire de celui de Lewis Hamilton, titré en 2008, Felipe Massa souhaite que les instances se montrent coopératives. "J’espère qu’aujourd’hui, la FIA et la FOM sont différentes [de 2008]", insiste-t-il. "Les deux entités ont une chance de le prouver, en réparant les erreurs du passé, pour le bien du sport."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Erick Gabriel