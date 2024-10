La FIA renforce son équipe dirigeante avec deux recrutements

Dans le cadre du travail mené par son président Mohammed Ben Sulayem pour tenter de réformer la FIA, le recrutement de personnes appelées à renforcer l'équipe dirigeante de l'instance a été annoncé.

Ainsi, l'Espagnol Alberto Villareal rejoint la fédération en tant que directeur général alors que l'Italienne Alessandra Malhamé en devient la responsable des ressources humaines.

Villareal travaillera directement sous l'autorité du président de la FIA mais également du président du Sénat de l'institution. Il jouit d'une grande expérience dans le secteur automobile après deux décennies chez Goodyear, la société qui fabrique des pneus. Son rôle sera de superviser la performance opérationnelle et financière de la fédération, tout en donnant la priorité aux intérêts des membres de la FIA dans le processus de prise de décision.

Quant à Malhamé, qui a auparavant travaillé au sein d'équipes de direction chez Honeywell (équipementier pour divers secteurs comme l'aérospatiale, la défense, la domotique ou l'automobile) et Bristol Myers Squibb (une entreprise pharmaceutique), elle va donc prendre en main le fonctionnement et la stratégie du service RH de la FIA.

"Je suis ravi d'accueillir Alberto et Alessandra au sein de l'équipe", a déclaré Ben Sulayem. "Grâce à la vaste expérience d'Alberto en matière de leadership, je suis convaincu qu'il saura assurer la pérennité de nos résultats financiers, de notre gouvernance et de nos opérations, et qu'il saura apporter de la valeur ajoutée à nos membres. Alessandra apporte à la fédération une grande expertise en matière de ressources humaines. Je suis convaincu qu'elle veillera au développement de notre bien le plus précieux : notre personnel."

Cette annonce intervient alors que le président de la FIA entend réaffirmer son autorité au sein de l'instance dirigeante en prenant la direction d'une organisation plus stable sur le plan financier, notamment. Elle tombe aussi dans un contexte difficile pour l'instance, qui a enregistré au cours des 12 derniers mois de nombreux départs de figures clés. La semaine passée, le responsable des communications, Luke Skipper, et le secrétaire général à la mobilité, Jacob Bangsgaard, ont quitté le navire.

Avant cela, Steve Nielsen (directeur sportif), Tim Goss (directeur technique monoplace), Deborah Mayer (de la Commission "Women in Motorsport"), Pierre Ketterer (directeur de la gouvernance et de la réglementation) ou encore Edward Floyd (responsable des affaires juridiques et commerciales) étaient déjà partis.

