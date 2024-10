La FIA manque de personnel pour faire face à un calendrier F1 de 25 GP

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a indiqué que l'instance était actuellement dans l'incapacité de pouvoir faire face à un calendrier F1 qui atteindrait au moins 25 dates.

C'est pourtant le nombre de courses maximum autorisé par les actuels Accords Concorde, et qui serait assez simple à atteindre au vu de la demande pour accueillir des épreuves de la discipline reine. Toutefois, Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a assuré que le championnat voulait pour le moment s'en tenir à 24 GP par an, nombre record de courses en une année qui sera pour la première fois atteint cette saison.

Un nombre que, du côté de la FIA, Ben Sulayem voit comme une limite absolue pour son organisation, dans sa forme actuelle : "On franchit une limite à partir de laquelle on a besoin de deux équipes, nous ne pouvons pas avoir [plus de GP]", a déclaré l'Émirati à Motorsport.com lorsqu'on lui a demandé si l'ajout d'une course supplémentaire poserait problème. "D'un point de vue logistique, il me faut deux équipes."

Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem et Greg Maffei, patron de Liberty Media. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Les pilotes peuvent-ils le supporter ? Je veux juste savoir. Soyons raisonnables et logiques. Les pilotes peuvent-ils le supporter physiquement et mentalement ? C'est une question que je poserai aux pilotes. Et qu'en est-il des écuries ? Pour ce qui est de la FIA, nous ne pouvons pas nous contenter d'une seule équipe. Concernant le personnel sur le terrain, nous devons avoir une rotation de deux équipes."

Ben Sulayem assure en tout cas que la FOM ne cherche pas à augmenter le nombre de GP : "Ils ne sont jamais revenus vers nous en disant 'Oh, il en faut plus', en aucune façon. Ce qu'ils recherchent, c'est la qualité, et c'est pourquoi nous avons cette bonne relation avec eux."

"Je ne vais pas [les] empêcher d'arriver à 25 [Grands Prix], parce qu'ils en ont le droit, OK ? C'est à eux de voir. Mais ce sont eux qui ne veulent pas ajouter [plus de courses]. Car ils savent que ça deviendrait alors une question de fatigue. Donc ils ont leurs propres raisons [pour maintenir le même nombre de courses]."

Avec Erwin Jaeggi