La FIA ouvre une enquête sur l'attitude de Stroll au Qatar

La FIA a ouvert une enquête à l'encontre de Lance Stroll, soupçonné d'avoir enfreint les règles et procédures en vigueur lors de son coup de sang survenu à l'issue des qualifications du Grand Prix du Qatar, vendredi dernier. La scène avait fait polémique, le signal international captant les images du Canadien passablement énervé après son élimination en Q1.

Il a d'abord jeté son volant avant de descendre de sa monoplace puis a poussé avec véhémence son physio, Henry Howe, en regagnant l'arrière du stand alors que celui-ci lui indiquait de se rendre à la pesée. Quelques instants plus tard, le pilote Aston Martin a donné à la FOM une interview laconique, avant d'assurer le lendemain, plus à froid, qu'il était surpris par l'ampleur qu'avait prise la situation, la mettant sur le compte d'une frustration plus générale dans son écurie.

Mardi soir, la FIA a annoncé qu'elle était, par l'intermédiaire de l'un de ses responsables, en discussion avec Lance Stroll au sujet de plusieurs incidents susceptibles d'avoir enfreint les règles, politiques et procédures lors du Grand Prix du Qatar. Aucune formulation plus précise n'a été utilisée, mais c'est bel et bien ce qui s'est passé dans le stand qui semble attirer l'attention de l'instance internationale.

Il est vraisemblable que les faits puissent contrevenir à ce qu'énonce le Code Sportif International de la FIA dans son article 12.2.1.c en qualifiant d'infraction les faits suivants : "Tout procédé frauduleux ou manœuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des Compétitions ou aux intérêts du sport automobile".

C'est cet article qui avait été considéré comme enfreint par Max Verstappen lors du Grand Prix du Brésil 2018. Le pilote néerlandais avait été reconnu coupable d'avoir poussé Esteban Ocon dans le garage de la FIA après un accrochage entre les deux hommes et il avait été sanctionné de deux journées de travaux d'intérêt général au service de la FIA.

Chez Aston Martin, à l'issue d'un week-end difficile pour Lance Stroll, et malgré de nombreuses critiques qui ont fusé devant le comportement du pilote canadien, on a relativisé l'importance de ce qui s'est passé vendredi dernier.

"Je pense que l'on attend des sportifs des émotions, et s'ils réagissent on les juge rapidement", a expliqué le directeur de l'écurie anglaise, Mike Krack. "Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je pense que l'on doit être prudent avec ça. C'est ce que l'on veut voir, pour pouvoir en parler. Mais je pense que ça va trop loin quand une dizaine de personnes, assises sur un canapé ou dans une salle climatisée, disent 'C'est trop, ou tu ne peux pas faire ça'. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de respect pour les pilotes et pour les sportifs de haut niveau."

