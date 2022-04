La FIA répond aux critiques sur la voiture de sécurité

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Australie n'a pas été de tout repos pour Bernd Mayländer, le pilote de la voiture de sécurité en F1. L'Allemand a été réquisitionné à deux reprises pour mener le peloton, d'abord après l'accident de Carlos Sainz au deuxième tour, puis après celui de Sebastian Vettel au 22e. L'abandon de Max Verstappen, à vingt boucles de l'arrivée, n'a cependant pas nécessité son intervention.

En revanche, c'est bien le Néerlandais qui a été le plus critique envers l'Aston Martin Vantage, qui partage le rôle de voiture de sécurité avec la Mercedes-AMG GT Black Series d'un Grand Prix à l'autre. Le Champion du monde en titre a comparé la voiture verte à une "tortue" et fustigé sa lenteur sur le tracé de l'Albert Park. "Il y a si peu d'adhérence et en plus la voiture de sécurité roulait très lentement, c'était une tortue. Incroyable", s'est emporté un Verstappen frustré après son abandon. "Rouler à 140 [km/h] sur la ligne droite arrière... Il n'y avait pas de voiture endommagée, donc je ne comprends pas pourquoi nous devions rouler si lentement. Il faut enquêter."

Le pilote Red Bull n'est pas le seul à critiquer la vitesse de la voiture de sécurité. Vainqueur à Melbourne, Charles Leclerc partage l'avis de son rival, tout en faisant la part des choses. "Pour être honnête, je voulais me plaindre, mais ensuite j'ai constaté à quel point la voiture de sécurité glissait dans les virages et je ne pense pas qu'il pouvait donner davantage, donc je ne voulais pas mettre trop de pression", a expliqué le Monégasque. George Russell, troisième à Melbourne, a préféré en rire. "Nous n'avons pas le problème avec le Safety Car de Mercedes-AMG... ! Plus sérieusement, la Mercedes-AMG est cinq secondes plus rapide que le Safety Car d'Aston Martin, ce qui n'est pas rien."

Face à toutes ces critiques, la FIA a décidé de publier un communiqué ce jeudi matin. Selon l'instance dirigeante, la vitesse de la voiture n'est absolument pas problématique et les procédures en place correspondent aux objectifs de sécurité fixés. "À la lumière des récents commentaires concernant le rythme de la voiture de sécurité en Formule 1, la FIA tient à rappeler que sa fonction première n'est évidemment pas la vitesse pure et simple, mais la sécurité des pilotes, des commissaires et des officiels", explique le communiqué.

"Les procédures de la voiture de sécurité tiennent compte de plusieurs objectifs qui dépendent de l'incident en question. Ceci inclut le regroupement du peloton, la gestion d'un incident et du nettoyage des débris en piste d'une manière sûre ainsi que la gestion de la vitesse selon les actions de nettoyage qui peuvent avoir lieu sur différentes zones du circuit. De ce fait, la vitesse de la voiture de sécurité est généralement dictée par la direction de course, et n'est pas limitée par les possibilités des voitures de sécurité, qui sont des véhicules haute performance préparés par deux des meilleurs constructeurs au monde, équipés pour gérer des conditions de piste changeantes et pilotés par un duo expérimenté et aguerri."

Enfin, le communiqué explique que cette vitesse impacte tout le peloton de la même façon, et que cette conséquence est secondaire par rapport aux impératifs de sécurité. "L'incidence de la vitesse de la voiture de sécurité sur les voitures qui suivent est secondaire, puisqu'elle est la même parmi les compétiteurs qui, comme c'est toujours le cas, sont responsables d'un pilotage sûr en toutes circonstances selon les conditions de piste et leur voiture."