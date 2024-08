Des rafales à 80 km/h inquiètent les pilotes à Zandvoort

Des conditions difficiles attendent les pilotes pour la reprise, vendredi à Zandvoort. La météo annoncée n'est pas des plus agréables pour le début de week-end du Grand Prix des Pays-Bas, où des risques d'averse existent principalement pour la matinée de vendredi et la journée de samedi, tandis que le jour de la course pourrait être épargné.

Plus que les précipitations, c'est le vent qui est redouté dans les écuries puisque celui-ci soufflera fort vendredi, avec des prévisions qui font état de possibles rafales à 80 km/h. Les autorités locales ont confirmé que la vigilance était de mise sur le territoire alors que, sur une piste qui ne laisse pas beaucoup de marge d'erreur, la sensibilité des monoplaces risque de poser problème.

"C'est beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent", assure Lando Norris en évoquant ces conditions. "Même quand c'est 20 ou 25 km/h, c'est déjà beaucoup. Et même quand il n'y a pas de vent, juste 10 km/h, on remarque la différence. Quand c'est constamment à 25 km/h c'est difficile, mais là, ça va être 40, 50, 60, 70, 80 km/h... Je n'ai jamais connu quelque chose comme ça."

"Évidemment, ça peut être assez dangereux, car si l'on entre dans un virage à une certaine vitesse, comme dans le virage 7, et avec un vent à 60, 70 ou 80 km/h, ça change la voiture. Le pilote ne peut rien faire. On termine dans les graviers ou dans le mur. Je ne sais pas à quoi m'attendre..."

Pour Charles Leclerc, ce que laissent entrevoir les prévisions météo va au-delà de la simple sensibilité des F1 modernes. Le pilote Ferrari ne serait par ailleurs pas surpris de voir les écuries choisir de limiter drastiquement leur roulage si les conditions sont trop redoutables.

"Je ne pense pas qu'il existe de voitures conçues pour un vent comme celui que l'on attend demain", prévient-il. "Je crois que ça peut atteindre 80 km/h. Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de voitures en piste si c'est le cas. Cependant, je crois que ça se calme pour samedi et dimanche, mais le vent restera extrêmement fort."

C'est donc un retour aux affaires plutôt relevé qui attend les pilotes vendredi à Zandvoort, après quelques semaines de vacances pendant la trêve estivale imposée à toutes les écuries.

"Ce sera un défi intéressant car on a eu une pause de trois semaines", souligne Alexander Albon. "Beaucoup étaient sur leur bateau ou choses de ce genre, et nous voici sur un circuit sinueux, avec beaucoup d'appui aérodynamique, du vent et du sable hors trajectoire. C'est une bonne manière de se remettre en selle."