Franz Tost révèle les deux meilleurs pilotes qu'il ait côtoyés

À la fin de la saison 2023 de Formule 1, Franz Tost tirera sa révérence après 18 années de bons et loyaux services à la tête de la Scuderia AlphaTauri. Anciennement nommée Minardi lorsqu'elle était un véritable petit Poucet, puis longtemps rebaptisée Toro Rosso, l'écurie a décroché deux victoires sous la houlette de l'Autrichien et a vu défiler dans ses rangs 16 pilotes – tous des jeunes loups à l'exception des quasi-trentenaires Sébastien Bourdais, Brendon Hartley et Nyck de Vries.

Cinq d'entre eux sont devenus des vainqueurs en Grand Prix : Sebastian Vettel (avec Toro Rosso et Red Bull), Daniel Ricciardo (chez Red Bull), Max Verstappen (avec Red Bull), Pierre Gasly (chez AlphaTauri), Carlos Sainz (avec Ferrari). Et lorsque Franz Tost est interrogé quant aux meilleurs pilotes avec lesquels il ait travaillé, son regarde se tourne logiquement vers les deux Champions du monde.

"Bien sûr, c'est facile à dire", répond Tost, relayé par le site officiel de la Formule 1. "Je pourrais dire Max Verstappen, je pourrais dire Sebastian Vettel. Ils étaient les plus rapides, car sinon ils n'auraient pas remporté autant de courses et de championnats, mais il y avait aussi d'autres pilotes. Ils n'étaient pas beaucoup plus lents, mais peut-être qu'ils étaient dans la mauvaise écurie au mauvais moment. Bref, ces deux-là sont les meilleurs, évidemment."

"Quand Dietrich Mateschitz a décidé de racheter l'écurie Minardi, il a déclaré que l'un des principaux piliers était de former les jeunes pilotes Red Bull, et c'est ce qu'a fait l'équipe", ajoute Tost, six pilotes passés par Faenza ayant rejoint Milton Keynes par la suite (Vettel, Ricciardo, Kvyat, Verstappen, Gasly, Albon) avec des fortunes diverses.

"Avec le recul, il y avait des pilotes très talentueux comme Sebastian Vettel, puis évidement Verstappen", réitère le sexagénaire. "Je sais qu'ils ont remporté beaucoup de courses et de championnats notamment, mais il y a aussi d'autres pilotes qui étaient vraiment rapides, comme Carlos Sainz, Pierre Gasly, [Daniel] Ricciardo, Daniil [Kvyat] et maintenant Yuki Tsunoda. Et il y a quelques pilotes qui ont vraiment beaucoup progressé dans ce laps de temps. Ils étaient dans notre équipe et ils ont travaillé avec un grand professionnalisme, ils se sont améliorés et c'était beau à voir."