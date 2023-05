Arrivée de Mekies : AlphaTauri justifie sa communication 

Le 26 avril dernier, AlphaTauri annonçait la réorganisation de sa direction : après 18 ans de bons et loyaux services, Franz Tost tirera sa révérence à la fin de la saison, remplacé par un duo composé de Peter Bayer (ancien de la FIA) comme PDG et de Laurent Mekies (actuellement directeur sportif chez Ferrari) en tant que directeur d'équipe. AlphaTauri a indiqué que le Français allait prendre ses fonctions à une date indéfinie.

Cet accord n'a pas manqué de faire sourciller à Maranello, notamment Frédéric Vasseur, qui a fait savoir : "Quant au délai, je crois que Toro Rosso (sic) a été un peu agressif avec son communiqué de presse : nous avons un contrat à long terme avec Laurent. Il va falloir discuter des détails."

"Nous allons devoir établir ce qui est le mieux pour Ferrari ; selon le moment où il quittera l'entreprise et le moment où il rejoindra Toro Rosso, nous déciderons de la fin de la collaboration. Mais ça ne me fait pas peur, car nous allons faire les choses comme il faut, et la relation est très positive."

Franz Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri

Mekies devra probablement purger une période d'inactivité forcée avant de pouvoir assumer ses responsabilités à Faenza, à 90 kilomètres du siège de la Scuderia Ferrari. Tout cela demeure pour l'heure flou, mais selon Franz Tost, il y a une raison très simple à cette annonce apparemment prématurée : le fait que le journal italien La Gazzetta dello Sport ait révélé l'information la veille.

"Pour vous dire la vérité, l'annonce n'était pas prévue maintenant", a expliqué Tost. "C'était prévu bien plus tard. Mais comme vous [journalistes] êtes tous très professionnels, il y a eu des fuites dans la presse. Et je ne voulais pas venir à Bakou et vous dire 'Non, je ne sais rien à ce sujet', car ce n'est pas ainsi que nous travaillons."

"Alors nous avons décidé d'envoyer le communiqué de presse. Nous avions prévu de le faire plus tard dans l'année. Mais maintenant c'est sorti. Et bien sûr, je peux imaginer que certains ne sont pas contents."

Que Tost décide de prendre du recul n'a en tout cas rien de soudain : comme l'a pressenti Pierre Gasly en entendant l'Autrichien parler de faire du ski l'an dernier, il y réfléchissait depuis un certain temps.

"C'est moi qui l'ai décidé", a clarifié Tost. "Cela a déjà commencé il y a deux ans ; j'en ai également discuté avec Dietrich Mateschitz à l'époque. J'ai désormais 67 ans, et quand j'étais plus jeune, je me disais toujours : si l'on est à un poste de direction, il ne faut pas s'y accrocher, il faut laisser ce poste à des personnes plus jeunes, plus intelligentes, créatives, motivées. Et maintenant que j'approche des 70 ans, il est temps de dire au revoir."

"J'adore la Formule 1. Je vous apprécie tous [les journalistes] également. Mais c'est une histoire qui doit finir par s'arrêter. Surtout que maintenant avec cette solution – avec Peter Bayer comme PDG et Laurent Mekies – nous avons deux personnes fantastiques qui vont me remplacer. Et je pense que c'est le meilleur moment pour quitter la Formule 1."