Gasly : "Ce week-end est probablement le plus délicat pour Verstappen"

La domination sans partage de Max Verstappen pourrait-elle être mise à mal ce week-end ? Pierre Gasly ne peut pas le promettre, mais le Français estime que le circuit de Monza, cadre du Grand Prix d'Italie, présente toutes les caractéristiques pour offrir un peu plus de chances de briller à la concurrence. Alors que le double Champion du monde en titre vient d'égaler le record de neuf victoires consécutives également détenu par Sebastian Vettel, cueillir la dixième n'aura rien de la promenade de santé.

"Je pense que ce week-end est probablement le plus délicat pour Max", avance Pierre Gasly. "C'est Monza, c'est un circuit très différent, il y a une très faible traînée. Beaucoup d'incidents peuvent se produire au premier virage ; il y a un gain énorme avec le DRS, donc si quelqu'un est assez rapide pour coller à ton DRS, il aura toujours une chance. Je serais surpris qu'il prenne 30 secondes à tout le monde comme il peut le faire sur d'autres circuits."

"Il est le centre d'intérêt de l'équipe, c'est tout, il donne le meilleur de lui-même exactement au même moment, et ça aboutit à une telle domination"

Pourtant, Max Verstappen et Red Bull affichent une supériorité et une mainmise telles que pour leurs adversaires, imaginer trouver la faille dans l'armure relève parfois presque de l'utopie. Auteur de son premier podium avec Alpine le week-end dernier à Zandvoort, Pierre Gasly s'incline devant le travail abattu par une écurie où il a brièvement fait équipe avec le Néerlandais en 2019.

"Il faut être sensible à ce qu'il fait, parce qu'il ne commet pas d'erreurs", observe le Français. "Même le week-end dernier, tu peux avoir la voiture la plus rapide et bloquer tes roues, tirer tout droit. Je pense qu'il a fait preuve d'une grande maturité en prenant les risques lorsqu'il y en avait à prendre. Et on peut voir que le week-end dernier, parfois, il ne s'échappait pas. On sait qu'il est plus rapide, qu'il pourrait l'être davantage, mais on sait qu'il maîtrise la situation et qu'il a conscience de quand il peut laisser filer trois dixièmes et ne pas prendre trop de risques, pour ensuite vraiment attaquer quand les choses sont plus stables. Il est très complet et très mature dans sa manière d'aborder les choses."

"À un moment donné, lorsque tu mets tous les bons ingrédients ensemble, tu obtiens un bon plat. Essayer de faire une bonne pizza avec des tomates pourries ne fonctionne pas. Ils ont une bonne base, une bonne voiture, un excellent pilote. Il est le centre d'intérêt de l'équipe, c'est tout, il donne le meilleur de lui-même exactement au même moment, et ça aboutit à une telle domination. Il est à son meilleur niveau, et je pense que la Red Bull est objectivement la plus rapide de ce paddock."

"Ils font très peu d'erreurs, ils sont souvent les meilleurs dans les stands. Ils sont tout simplement au sommet de leur art, et rien ne semble vraiment les déstabiliser, particulièrement de ce côté du garage. Mais c'est un pilote très talentueux. Tu commences à gagner une fois, deux fois, trois fois, tu acquiers de la confiance en plus des compétences. Et en plus de ça, tu sais que chaque week-end tu arrives avec la voiture la plus rapide, donc c'est presque comme te sentir un peu invincible. C'est un peu ce qu'ils font en ce moment."

Propos recueillis par Adam Cooper