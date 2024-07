Gasly va partir des stands au GP de Hongrie

Pierre Gasly partira des stands ce dimanche à 15h au moment où débutera la course du Grand Prix de Hongrie 2024 de F1. L'écurie Alpine a en effet décidé de procéder au changement d'éléments sur son unité de puissance ; or, ces changements ayant lieu sous régime de Parc Fermé, le Français est contraint de s'élancer depuis la pitlane.

Il faut dire que cela ne change pas grand-chose pour le vainqueur du GP d'Italie 2020, puisqu'il s'était qualifié au 20e et dernier rang ce samedi. Comme son équipier Esteban Ocon, qui devrait s'élancer depuis le 19e emplacement sur la grille, Gasly a été piégé par l'erreur stratégique commise par son écurie au moment de la fin de l'interruption de la Q1.

En effet, suite au drapeau rouge brandi pour la sortie de piste de Sergio Pérez, il restait un peu plus de six minutes dans la première partie de la séance. La pluie tombée quelques instants avant avait humidifié le tracé, mais la vaste majorité des écuries s'attendaient tout de même à une amélioration rapide de la piste alors que l'averse avait cessé.

Alors que toutes les voitures en état de marche sont sorties des stands et ont vite constaté que le tracé allait effectivement être plus rapide qu'avant le drapeau rouge, les Alpine, classées 10e et 12e, sont restées au garage et ont lentement dégringolé dans la hiérarchie pour finalement tomber toutes deux en dernière ligne.

Gasly en profite donc pour monter de nouvelles batteries (les troisièmes alors que deux seulement sont permises par le règlement) et une nouvelle unité de contrôle électronique (la quatrième alors que deux sont permises), afin d'étoffer le parc de pièces disponibles pour ses moteurs à moindre frais puisque les pénalités dont ils écopera seront rendues caduques par son départ depuis la ligne des stands.

"Pierre prendra le départ du Grand Prix de Hongrie depuis la voie des stands, l'équipe profitant de l'occasion pour introduire une nouvelle batterie dans son parc de pièces pour unité de puissance", a indiqué l'écurie.