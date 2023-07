Gasly ne se sentait "pas en sécurité" dans les projections d'eau à Spa

La pluie perturbe les festivités depuis le début du week-end au Grand Prix de Belgique, et le sprint n'y a pas fait exception en Formule 1, avec une énorme averse survenue juste avant le départ. Ce dernier a logiquement été reporté, et l'épreuve a finalement commencé par cinq tours derrière la voiture de sécurité afin que les pilotes s'acclimatent aux conditions et que les monoplaces commencent à évacuer de l'eau.

Car l'eau, ces F1 en évacuent beaucoup : à 300 km/h, chaque monoplace en pneus pluie projette 340 litres par seconde. Ce chiffre n'est que d'environ 150 litres en intermédiaires, mais c'est suffisant pour grandement restreindre la visibilité.

Le sujet est particulièrement sensible pour Pierre Gasly, qui a perdu son ami Anthoine Hubert à Spa-Francorchamps lors d'une course de Formule 2 en 2019, alors que sa monoplace était accidentée et peu visible en haut du Raidillon. Il y a quatre semaines, c'est le jeune Dilano van 't Hoff qui a perdu la vie dans l'Ardenne belge, sa voiture ayant été percutée de plein fouet après un accident dans la ligne droite de Kemmel, justement sous la pluie.

Le vainqueur du sprint, Max Verstappen, a déclaré que la sécurité avait été assurée par les choix de la FIA sur le départ de l'épreuve, mais lorsque Motorsport.com lui a demandé si la direction de course avait pris les bonnes décisions, Gasly n'était pas d'accord : "Je pense avoir un avis légèrement différent de celui de Max, vu ses commentaires. Bien sûr, on ne peut comparer qu'à la position que l'on occupait à ce moment-là, et j'étais sixième. Je ne doute pas que lorsqu'on est premier ou deuxième, c'est légèrement différent, et quand on est derrière, c'est pire. Alors je ne pense pas que mon opinion soit vraiment [importante en soi], il faut demander aux 20 pilotes selon ce qu'ils ont ressenti."

Pierre Gasly (Alpine)

"Mais je n'y voyais rien", poursuit celui qui s'est rapidement hissé au troisième rang derrière Verstappen et Piastri pour s'y maintenir jusqu'à l'arrivée. "Si Oscar ou Max avait été au milieu de la ligne droite, je l'aurais percuté direct. Je n'y voyais même pas à dix ou vingt mètres devant moi, et même quand nous mettions tous les pneus en température… Je croisais les doigts. Je ne me sentais pas en sécurité."

"Au moment du restart, j'espérais vraiment que personne n'allait sortir de piste ou avoir un accrochage et rester coincé au milieu de la ligne droite, car on sait que c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas vraiment une question de conditions, car c'était probablement roulable dès le premier tour. Le problème est la visibilité. Et ces voitures créent des projections d'eau énormes ; l'eau reste en l'air. J'étais sixième et je n'y voyais rien, alors je ne peux qu'imaginer à quel point c'était mauvais à l'arrière du peloton. J'avais déjà envie de rentrer mettre les intermédiaires, mais la visibilité était une autre raison de rentrer au stand, car dans la ligne droite, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est une décision délicate. On a envie de faire la course, mais en même temps, je suis soulagé que tout se soit bien passé aujourd'hui. Il suffit de quelqu'un arrêté au mauvais endroit dans la ligne droite, et ça peut très vite mal tourner."

Verstappen a cependant précisé qu'il comprenait parfaitement l'opinion de Gasly, estimant que les projections d'eau "sont devenues pires que quand j'ai commencé en F1. Parfois, aujourd'hui, je ne voyais pas la voiture de sécurité, et j'étais la première voiture. Elle n'est même pas une F1. Alors si nous voulons vraiment nous débarrasser de ce problème, nous ne pouvons actuellement pas courir sur piste humide si nous voulons une bonne visibilité."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas