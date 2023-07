Sprint - Verstappen inarrêtable à Spa-Francorchamps

Alors que les pilotes avaient réalisé leurs tours d'installation et s'étaient positionnés sur la grille avec des pneus slicks, des trombes d'eau se sont abattues sur le circuit de Spa-Francorchamps. À l'instar du shootout de ce matin, la direction de course du Grand Prix de Belgique a décidé de reporter à deux reprises le départ de la course sprint.

C'est finalement après 35 minutes de retard que les monoplaces ont pu s'extraire de leurs marques sur la grille de départ. Les 20 pilotes ont donc réalisé cinq tours de reconnaissance, derrière la voiture de sécurité et tous équipés des pneus pluie. Après seulement un tour, George Russell a indiqué à son ingénieur qu'il était déjà envisageable de passer sur la gomme intermédiaire. De nombreux pilotes ont donc été tentés de rentrer dès le départ de la course pour chausser des pneus à flancs verts.

Il a été décidé par la direction de course d'organiser un départ lancé. Les tours de reconnaissance ayant été décomptés, les pilotes se sont donc élancés pour onze tours sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Piastri en tête de la course sprint après la valse des arrêts aux stands

Max Verstappen a donc lancé le départ de cette course sprint alors que derrière lui, la moitié du peloton (une voiture par écurie) a plongé dans les stands pour passer sur la gomme intermédiaire. À l'issue du premier virage, Max Verstappen était en tête devant Charles Leclerc et Lando Norris. Mais au jeu des arrêts aux stands, c'est finalement Oscar Piastri, déjà passé sur les pneus intermédiaires, qui menait la course. Il devançait Max Verstappen, Pierre Gasly, Sergio Pérez et Lewis Hamilton.

Les grandes perdantes de cette situation ont été les deux Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont respectivement perdu trois places chacun. Les deux monoplaces de Maranello se retrouvaient alors en sixième et septième position.

Alors qu'il fête aujourd'hui son anniversaire, Fernando Alonso a vu sa course prendre fin dès le troisième tour. Le pilote espagnol a fini dans le bac à gravier du virage de Pouhon, provoquant l'entrée en piste de la voiture de sécurité.

Verstappen reprend les commandes de la course

La course a été relancée par Oscar Piastri à l'entame du sixième tour. Le jeune pilote australien allait devoir contenir un double Champion du monde. Blotti dans l'échappement de la McLaren à l'amorce du Raidillon, Max Verstappen n'a laissé aucune chance à Piastri et a facilement repris les commandes de la course.

Dépassé de toute part, Sergio Pérez est tombé de la quatrième à la septième position, avant de sortir dans le bac. Le pilote mexicain n'y arrivait plus à maîtriser sa RB19, le forçant même à abandonner. Troisième de la course sprint, Pierre Gasly voyait revenir dans ses rétroviseurs un Lewis Hamilton déchainé.

À trois tours du drapeau à damier, Max Verstappen menait toujours la course, comptant une avance de plus de quatre secondes sur son premier poursuivant, Oscar Piastri. Le reste du top 5 était alors constitué de Pierre Gasly, Lewis Hamilton et Carlos Sainz.

Dans le même temps, la direction de course a infligé une pénalité de cinq secondes à Lewis Hamilton pour un contact avec Sergio Pérez. Alors que le septuple Champion du monde se battait pour la troisième place, il allait devoir finalement redoubler d'efforts pour rester dans le top 8.

Max Verstappen a finalement franchi en premier la ligne d'arrivée, remportant de fait la première course du week-end. Il a devancé Oscar Piastri et Pierre Gasly.

Grand Prix de Belgique - Sprint

