Grille inversée, 1M$, titre séparé : quel avenir pour les sprints F1 ?

La course sprint du Grand Prix des États-Unis 2023 de F1 ne restera pas dans les annales. Mais, plus encore, le fait qu'elle n'ait pas véritablement contribué à un boom de la vente de billets pour l'épreuve a soulevé quelques interrogations. Et dans un contexte où la discipline souhaite toujours maintenir sa croissance, le format pourrait être appelé à changer de façon radicale.

En effet, l'existence même des sprints comme partie intégrante du calendrier de la Formule 1 n'est pas vraiment remis en cause. En revanche, des sources ont indiqué que les responsables de la discipline envisagent une refonte drastique du format, afin de susciter plus d'intérêt et de spectacle.

Pour le moment, aucune proposition n'a été officiellement avancée pour enclencher de tels changements du format sprint en 2024, toutefois selon les informations de Motorsport.com des discussions informelles ont commencé dans le paddock afin d'identifier ce qui peut être fait pour pimenter les choses. Et dans ce domaine, la F1 ne craindrait visiblement pas d'être agressive, avec plusieurs idées déjà évoquées.

L'une d'entre elles serait tout bonnement de séparer totalement les sprints des courses principales en créant un championnat réservé à ces épreuves courtes, dont les points ne compteraient absolument pas pour le Championnat du monde. Cela permettrait également d'éviter une répétition du scénario curieux du GP du Qatar où Max Verstappen a été titré après le sprint, en plein milieu du week-end.

Une autre idée serait de créer une incitation pour les pilotes à prendre le format sprint plus au sérieux en y adjoignant un sponsor et une prime pour les vainqueurs, qui pourrait aller jusqu'à 1 million de dollars.

Le départ de la course sprint d'Austin.

Bien entendu, parmi les autres idées évoquées, celle de la grille inversée n'est pas loin, avec soit une inversion des dix premiers, soit de la grille entière. Dans ce cas, l'ordre pourrait être basé sur le championnat ou sur un format qualificatif qui devrait tout de même inciter les écuries à aller chercher un bon temps au tour.

Ces réflexions viennent dans le contexte où Christian Horner, le directeur de Red Bull, s'est exprimé sur le sujet, jugeant le format actuel pas suffisamment bon. "Je pense qu'il faut ajouter un peu plus de risque. Que ce soit en inversant le top 10 [sur la grille] ou quelque chose comme ça, mais il faudra ensuite ajouter suffisamment de points pour que cela vaille la peine pour les pilotes de se donner à fond."

Toutefois, tous les responsables d'écuries ne sont pas favorables à des changements drastiques. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, déjà à ce poste quand l'écurie avait été l'une des seules à s'opposer aux grilles inversées en 2020, estime que ce n'est pas la bonne voie à suivre pour la F1. "Je suis conservateur en matière de course automobile", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a demandé son avis sur la question.

"Je préfère qu'il n'y ait pas de courses sprint au fait de commencer à interférer. Encore plus si les courses se déroulent avec une grille inversée, nous nous dirigeons vers des formules junior où le sport suit le spectacle, alors que le spectacle devrait suivre le sport."

"Créer une gamification artificielle autour de la course sprint le samedi n'est pas la voie que je privilégierais personnellement. Mais c'est mon opinion. Toutes les équipes, avec Stefano [Domenicali, PDG de la F1], doivent simplement réfléchir à ce qui est le mieux."

Avec Jonathan Noble