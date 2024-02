Grosjean ne s'attendait pas à voir Hamilton quitter Mercedes

L'arrivée en 2025 de Lewis Hamilton chez Ferrari a été l'une des grosses informations de la semaine écoulée en Formule 1, le Britannique faisant le choix de quitter l'écurie avec laquelle il a remporté six titres mondiaux pour se lancer le défi de rejoindre la Scuderia alors qu'il aura 40 ans.

Désormais observateur de la discipline, Romain Grosjean, qui a quitté la F1 en fin de saison 2020 et qui depuis court à plein temps en IndyCar, a reconnu être "surpris" par ce choix sur sa chaîne YouTube, pensant que Hamilton finirait sa carrière comme pilote Mercedes : "Je ne m'attendais pas à ce que Lewis quitte un jour Mercedes. Il était bien installé là-bas, il y avait une super atmosphère."

Toutefois, comme d'autres avant lui, il ne manque pas de faire le parallèle avec la décision du même Hamilton fin 2012, qui avait quitté McLaren pour Mercedes : "Mais rappelez-vous qu'en 2012 – Lewis est un homme de défi –, il est passé de McLaren à Mercedes. Tout le monde a été très surpris, surtout quand on sait qu'il avait grandi avec McLaren, qu'il était un protégé de Ron Dennis pendant très longtemps et que McLaren avait beaucoup de succès à l'époque et que Mercedes avait un peu plus de mal."

"Ferrari, on le sait tous, est une écurie unique, probablement la plus emblématique au monde. Mais tout de même, pourquoi s'en va-t-il ? J'imagine qu'il veut quelque chose de nouveau. Il connaît des moments difficiles avec Mercedes, mais ils se relèvent toujours. À mon avis, ils prennent un peu plus de temps que prévu pour revenir au sommet de leur art avec les nouvelles règles post-2021. C'est toujours une équipe très compétitive, mais Red Bull fait un tel travail que tous les autres sont un peu à la traîne."

Hamilton fera équipe avec Charles Leclerc, qui a prolongé son bail avec Ferrari peu avant l'annonce de l'arrivée du septuple Champion. Une alliance que Grosjean a hâte de voir en action : "Avec Charles Leclerc, ce sera un duo intéressant, je suis impatient de le voir. Lewis n'a pas peur des défis. Quand il a commencé chez McLaren, qui était son coéquipier ? Fernando Alonso, l'un des coéquipiers les plus féroces, les plus rapides et les plus compétitifs que l'on puisse avoir en F1. [...] Leclerc sera une très bonne référence."

Outre son engagement en IndyCar chez Juncos pour la saison 2024, Romain Grosjean fait partie du programme hypercar de Lamborghini notamment engagé en WRC avec une LMDh, avec en ligne de mire les 24 Heures du Mans en juin.