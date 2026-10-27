Formule 1 GP des États-Unis

Hadjar réclame une refonte de l'embrayage Red Bull après un nouveau départ raté

Un mauvais départ, des problèmes de radio et une mauvaise cartographie moteur ont relégué Isack Hadjar à la sixième place du Grand Prix des États-Unis.

Alex Harrington

Publié: 27 oct. 2026, 12:00

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar a demandé à Red Bull de revoir la conception de l'embrayage de sa monoplace après un mauvais départ depuis la troisième place sur la grille, qui a compromis son Grand Prix des États-Unis.

Le Français avait réussi à se remettre d'un week-end qu'il avait qualifié de "désastreux" pour décrocher une place sur la deuxième ligne de la grille du Circuit des Amériques, à seulement 0"036 de son coéquipier Max Verstappen. Mais il a perdu deux places dès le premier tour, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ayant tous deux réussi à placer leur Ferrari devant lui. Il a finalement terminé à une décevante sixième place.

Lando Norris, sur sa McLaren, l'a également dépassé pour s'emparer de la cinquième place. Hadjar est ainsi resté loin de la lutte pour le podium qu'il visait après une solide journée de samedi, à l'issue de laquelle il avait estimé que la présence de deux Red Bull aux avant-postes constituait "un petit avantage".

Interrogé par Sky Sports F1 après avoir revu les images de son départ, Hadjar a assuré qu'il n'avait commis aucune erreur.

"Vous savez, je fais tout parfaitement au niveau de la procédure et, ensuite, j'ai simplement un surplus de couple transmis par l'embrayage. Ces choses-là ne dépendent tout simplement pas de moi. Ça commence à me taper sur les nerfs."

Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Hadjar a expliqué qu'il avait eu du mal à entendre ses ingénieurs à la radio et qu'il était ressorti des stands avec une mauvaise cartographie moteur après son arrêt.

"Et ensuite, j'ai une mauvaise réception radio. Je n'arrive pas à entendre ce qui se passe dans les stands. Je ressors des stands avec la mauvaise cartographie moteur."

Selon lui, ce problème lui a coûté environ une seconde au tour avec les pneus durs.

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Red Bull a déjà été prise au dépourvu à plusieurs reprises cette saison au moment des départs. Interrogé pour savoir si l'équipe lui avait expliqué l'origine du problème, Hadjar a simplement répondu "non", avant de formuler clairement sa demande.

"Il faut revoir sa conception. C'est tout. L'embrayage doit être repensé parce qu'il est trop fragile actuellement. Il supporte mal les températures. Oui, c'est vraiment difficile."

Cette saison est particulièrement frustrante pour Hadjar, qui a manqué les courses de Zandvoort, Monza et Madrid après une blessure au poignet survenue à l'entraînement pendant la trêve estivale. Il est arrivé à Austin après un week-end à Singapour au cours duquel il avait déploré "un problème à chaque séance".

Red Bull lui a déjà témoigné sa confiance en prolongeant son contrat jusqu'à la fin de la saison 2027, avant son retour à la compétition en Azerbaïdjan.

Son coéquipier a connu un meilleur week-end à Austin, sans pour autant être pleinement satisfait. Verstappen a terminé troisième grâce à une stratégie à deux arrêts, mettant fin à une série de deux victoires consécutives. Il a reconnu que le rythme global de l'équipe n'était "pas suffisant", tout en attribuant en partie son podium à l'intervention opportune de la voiture de sécurité virtuelle (VSC).

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