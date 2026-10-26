Formule 1 GP des États-Unis

Deux problèmes récurrents chez Red Bull : "On devrait communiquer en langue des signes !"

Max Verstappen estime que trop de petits détails ont mal tourné à Austin. Il déplore les mauvais départs chez Red Bull, tandis que lui et Isack Hadjar ont de nouveau rencontré des problèmes radio.

Ronald Vording

Publié: 26 oct. 2026, 10:15

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen a décroché à Austin son dixième podium de la saison 2026 de Formule 1, le sixième consécutif. Depuis son accident à Zandvoort, le quadruple champion du monde n'a plus terminé une course en dehors du top 3. Une statistique impressionnante, qui ne suffisait toutefois pas à le satisfaire sur le Circuit des Amériques.

Samedi, le rythme semblait suffisant pour décrocher la pole position, du moins au vu de l'impressionnant tour réalisé par Verstappen en Q2. Mais le Néerlandais a inexplicablement perdu de l'adhérence en Q3. Au regard des séances d'essais libres, son rythme en course paraissait également assez bon pour jouer la victoire. Pourtant, selon lui, trop de petits détails ont mal tourné pendant l'épreuve.

"Franchement, c'était plutôt frustrant. Nous n'avons tout simplement pas fait une bonne course", a résumé Verstappen lors de la conférence de presse d'après-course.

Les récentes forces de Red Bull sont devenues une faiblesse à Austin

Cette frustration s'explique en partie par des problèmes qui pénalisent Red Bull depuis un certain temps, mais aussi par des choix propres à cette course, qui se sont finalement retournés contre l'écurie.

"Avec le recul, c'est évidemment très facile à dire, mais pour une raison ou une autre, les gommes les plus tendres ne fonctionnaient pas très bien aujourd'hui. Je pense aussi que nous avons mal utilisé nos pneus, notamment dans l'ordre des relais."

"À un moment donné, il était assez clair que ceux qui roulaient avec les composés les plus durs trouvaient beaucoup d'adhérence. Je suppose donc que nous n'avons pas vraiment réagi à cette situation. Nous sommes probablement restés un peu trop attachés à nos convictions après les deux dernières courses, où les gommes les plus tendres étaient les plus rapides. Mais ici, cela n'a clairement pas fonctionné."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lors des derniers Grands Prix, cette gestion des pneus avait justement constitué l'un des points forts de Red Bull. La RB22 s'était montrée particulièrement efficace pour exploiter les gommes les plus tendres et les maintenir dans leur fenêtre de fonctionnement optimale. À Austin, la tendance s'est inversée, comme l'a également reconnu le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, après la course.

Au-delà de la stratégie, Verstappen s'est aussi plaint à la radio d'un comportement irrégulier de l'unité de puissance. L'équipe lui a alors suggéré plusieurs ajustements du frein moteur.

"En plus de la stratégie, nous avons rencontré trop de problèmes avec le moteur, dont le comportement était très irrégulier dans les virages. À chaque tour et dans chaque virage, le comportement était différent", a expliqué Verstappen.

"Impossible de trouver un rythme ou la moindre régularité dans la voiture. Et j'ai aussi eu un arrêt au stand lent. Il y a donc eu trop de choses qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui."

Deux problèmes récurrents continuent de pénaliser Red Bull

Si les difficultés stratégiques et celles liées à l'unité de puissance ont été propres à cette course, deux autres facteurs pénalisent Red Bull depuis le début de l'année : les communications radio et les mauvais départs.

Concernant ces derniers, Verstappen a expliqué que son envol à Austin n'avait pas tant été mauvais qu'il s'inscrivait dans la moyenne de l'équipe cette saison, laquelle reste systématiquement en deçà des attentes.

"Je n'ai pas perdu de position, donc ce n'était pas si mauvais. C'est normal. Mon départ était normal, tout simplement systématiquement m...", a-t-il lâché, sans prononcer le dernier mot afin d'éviter un juron pendant la conférence de presse de la FIA.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Les communications radio sont également devenues un problème récurrent. À Singapour, Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course habituel, ne parvenait pas à entendre Verstappen, les obligeant à recourir à un système de communication codé.

Laurent Mekies avait ensuite affirmé que Red Bull prenait le problème très au sérieux et souhaitait trouver une "solution solide". Mais celle-ci n'avait manifestement toujours pas été mise en place à Austin.

Sur le Circuit des Amériques, particulièrement bosselé, Isack Hadjar et Verstappen ont tous deux rencontré des problèmes de communication avec leur équipe. Dans le cas du Néerlandais, c'est Tom Hart, qui remplaçait Lambiase comme ingénieur de course ce week-end afin de commencer à construire leur relation de travail pour l'avenir, que le pilote ne parvenait pas à entendre.

"Ce n'est pas la deuxième fois. Cela fait déjà je ne sais pas combien de fois cette année. Nous devrions peut-être commencer à communiquer en langue des signes ! Ça coûterait probablement moins cher aussi", a ironisé Verstappen. "Mais oui, c'est une catastrophe. Sincèrement, c'est vraiment frustrant."

L'ensemble de ces contretemps a empêché Red Bull d'exploiter pleinement le potentiel de la RB22 au Texas. Au sein de l'écurie, on reconnaît également que Kimi Antonelli disposait d'un avantage en matière de rythme pur. La frustration de Verstappen vient toutefois surtout du fait que Red Bull n'a même pas atteint le niveau qu'elle visait.

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