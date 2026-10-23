Formule 1 GP des États-Unis

Hadjar : "Avec une Ferrari, Verstappen aurait gagné avec plus d'avance à Singapour"

Isack Hadjar estime que Red Bull ne disposait pas de la voiture la plus rapide au Grand Prix de Singapour.

Lydia Mee

Publié: 23 oct. 2026, 10:00

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Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Isack Hadjar affirme que Red Bull ne disposait pas de la voiture la plus rapide au Grand Prix de Singapour et estime que son coéquipier, Max Verstappen, aurait remporté la course avec une avance plus importante s'il avait piloté une Ferrari.

Verstappen aborde le Grand Prix des États-Unis ce week-end après avoir remporté deux courses consécutives, le Grand Prix de Malaisie et celui de Singapour. Le Néerlandais a dominé le dernier week-end sur le circuit de Marina Bay, décrochant la pole position du sprint et du Grand Prix avant de s'imposer dans les deux courses.

Mais lors de la conférence de presse des pilotes à Austin, Hadjar a nuancé l'idée selon laquelle l'écurie de Milton Keynes disposerait désormais de la meilleure monoplace du plateau.

"Non, car je pense que la voiture reste très difficile à piloter. En Malaisie, elle était dominatrice, mais je ne pense pas qu'elle ait été la plus rapide à Singapour."

Interrogé sur les raisons de son analyse, alors que le quadruple champion du monde avait remporté la course avec 7,3 secondes d'avance sur Charles Leclerc, Hadjar a ajouté : "C'est ce que je pense. Je crois que si vous mettiez Max dans la Ferrari, il aurait gagné la course avec une marge plus importante. C'est mon avis."

Hadjar estime que Verstappen a exploité au maximum les avantages dont il disposait, plutôt que de s'appuyer uniquement sur le rythme de sa Red Bull.

"Il a décroché la pole avec cinq centièmes d'avance. Ferrari n'avait pas de pneus neufs pour la course, en tout cas pas de pneus tendres, donc cela a aussi un effet", a expliqué le pilote français. "Il a mis toutes les chances de son côté, il a fait la différence en Q3 et cela a suffi."

Fait intéressant, Oscar Piastri, pilote McLaren, participait à la même conférence de presse qu'Hadjar. Il a estimé que les évolutions introduites par Red Bull au Grand Prix d'Azerbaïdjan étaient "très performantes". Selon lui, l'écurie autrichienne est devenue "la voiture la plus régulièrement rapide" au cours des derniers Grands Prix.

À six manches de la fin de la saison, Red Bull occupe la quatrième place du championnat constructeurs, à sept points de McLaren. Verstappen est également quatrième du championnat pilotes avec 221 points, à huit unités de Lewis Hamilton, troisième avec 229 points. Hadjar occupe quant à lui la huitième place avec 97 points.

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