La mise au point de Hamilton après "l'erreur" de Mercedes à Singapour

Alors que des tensions ont pu sembler apparaître entre Lewis Hamilton et Mercedes à Singapour, le Britannique est revenu dans un message sur Instagram sur cette situation, rappelant avoir participé à la décision stratégique de partir en pneus tendres et expliquant qu'il n'y avait aucun problème avec son écurie.

Le départ en gommes tendres était en effet un pari pour le septuple Champion du monde alors que tous les autres pilotes du top 10 avaient fait le choix de s'élancer en mediums. L'idée était de tenter de profiter, depuis sa troisième place sur la grille, d'un meilleur potentiel au moment du départ pour éventuellement gagner une ou deux positions. Quand bien même cela présentait un risque en matière de tenue des pneus, Mercedes s'est appuyé sur l'historique récent des épreuves singapouriennes, où les leaders ont eu tendance à adopter un train de sénateur, pour envisager cette option.

Finalement, non seulement Hamilton n'a pas réussi à prendre l'avantage sur Max Verstappen au départ mais ensuite, le rythme aux avant-postes a été plus élevé que prévu, ce qui l'a rapidement mis en difficulté. Il a donc été rappelé au stand dès le 17e tour, soit au moins une dizaine de boucles plus tôt que la plupart de ses concurrents directs. Hamilton a dans un premier temps perdu la position en piste sur son équipier George Russell en raison de l'arrêt précoce qui l'a fait repartir dans le trafic, mais il a ensuite été cueilli par Charles Leclerc sur des pneus durs 20 tours moins usés.

Lors d'un événement organisé par Petronas à Kuala Lumpur dans la foulée du GP, Hamilton avait expliqué : "Nous nous sommes réunis le matin de la course – en fait, la nuit précédente, ils avaient déjà mentionné qu'ils aimeraient séparer les stratégies – et pour ma part, j'étais un peu perplexe. Par le passé, lorsque nous étions dans cette position, normalement, si George s'était bien qualifié, comme il le fait habituellement, et que je n'étais pas dans le top 10 ou quelque chose du genre, alors nous séparions les stratégies."

VIDÉO - Le résumé du GP de Singapour

"Mais comme nous étions très proches, cela n'avait pas de sens pour moi. J'ai donc bataillé aussi fort que possible pour partir en pneus mediums, mais l'équipe a continué à suggérer que je parte en pneus tendres. Et puis ils ont enlevé les couvertures chauffantes et tout le monde était sur des mediums."

Mercedes a plus tard reconnu dans son débriefing, par le voix de son directeur technique James Allison, que ce choix avait été une "erreur". Mais face à la grogne d'une partie de ses fans, Hamilton a décidé de poster une story sur Instagram pour calmer le jeu et rappeler qu'il avait au final donné son accord à la mise en place de cette stratégie : "Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de la dernière [course] et de notre stratégie à Singapour qui n'a pas fonctionné."

"Quand cela arrive, il est naturel d'être frustré et il est facile pour moi d'exprimer cette frustration. Nous savions que partir en pneus tendres était une décision audacieuse et risquée, mais qui pouvait nous donner un avantage au départ, et j'ai fini par accepter cette recommandation. Nous avons également mal calculé ce que les autres pourraient faire. Mais ne vous y trompez pas, tout va bien dans l'équipe."

"Comme dans tous les partenariats fructueux, il faut connaître des bas pour qu'il y ait des hauts", a-t-il ajouté. "Nous n'avons pas peur de ces discussions difficiles et de ces moments délicats, et c'est pourquoi nous avons accompli tant de choses ensemble."

Pour rappel, Lewis Hamilton quittera Mercedes en fin de saison pour rejoindre la Scuderia Ferrari, où il remplacera Carlos Sainz. Au sein de l'écurie allemande, c'est le jeune Kimi Antonelli qui lui succèdera.