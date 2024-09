Bottas sur son aventure chez Stake : "Je pilote mieux que chez Mercedes"

La saison 2024 de Stake F1 passe pour le moins inaperçue. L'équipe qui deviendra Audi en 2026 est pour l'instant dernière du championnat constructeurs et reste la seule écurie à ne pas avoir inscrit le moindre points depuis le début de saison.

Cette année anonyme est à l'image de celle des pilotes de l'équipe suisse. Zhou Guanyu et Valtteri Bottas passent la quasi totalité des courses, lorsqu'ils n'abandonnent pas pour problème de fiabilité, dans le fond de grille et souvent aux dernières positions.

Lors de la conférence de presse du Grand Prix de Singapour la semaine passée, Bottas s'est exprimé sur les problèmes de la monoplace, globalement peu performante. Il explique également que le manque de moyens de Stake/Sauber par rapport aux autres équipes se retranscrit logiquement en piste.

"La voiture est tout simplement trop nerveuse dans l'ensemble", a expliqué le Finlandais. "Bien sûr, elle manque de performance globale et d'efficacité, mais oui, nous sommes trop sensibles sur les suspensions et les virages, disons. Elle est donc un peu à la limite. Et oui, le retour d'information : évidemment, moi et mon coéquipier, nous continuons à donner tout ce que nous pouvons."

"Mais en même temps, dans ce sport, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, et parfois, les délais peuvent être de plusieurs mois. Une fois que l'on constate un problème, il faut toujours trouver une solution. [Et puis] il faut d'abord la concevoir, l'essayer en soufflerie et voir si elle améliore les choses ou non."

"Les délais sont donc très longs dans cette discipline et, en tant qu'équipe, nous ne sommes pas encore au niveau des plus grandes équipes en termes d'effectifs et d'installations à l'usine. C'est un travail qui se poursuit. Et je pense que Mattia [Binotto, le directeur des opérations du projet Audi] a pris ce problème très au sérieux. Je pense donc qu'il y aura de grands changements à l'avenir."

Puisque le second pilote de Stake F1, qui courra aux côtés de Nico Hülkenberg la saison prochaine, n'a toujours pas été annoncé, Zhou et Bottas sont actuellement en mission pour tenter de garder leur volant en F1.

Alors que les choses semblent se compliquer pour le Chinois, son coéquipier paraît être un bon candidat. D'autres noms se sont néanmoins rajoutés à la liste, notamment de très jeunes comme le pilote junior McLaren Gabriel Bortoleto, le pilote de réserve de l'équipe Théo Pourchaire ou même récemment Franco Colapinto, Williams faisant campagne pour le pousser dans le baquet Sauber.

Bottas a expliqué qu'il était difficile pour lui de montrer ses capacités alors qu'il ne se bat même pas pour les points en course. Il estime pourtant très bien piloter, mieux que lors de ses années chez Mercedes.

"C'est ainsi que fonctionne le sport", a-t-il déclaré. "Je pense que ce n'est pas seulement cette année, mais si vous regardez cette saison et la saison dernière, quand vous vous battez à l'arrière [de la grille], évidemment, vos performances et ce que vous pouvez faire sont beaucoup moins visibles. Et c'est surtout par rapport à votre équipier que vous pouvez faire une comparaison. C'est sûr que vous vous montrez plus si vous vous battez dans les points et à l'avant de la grille. C'est comme ça que ça se passe."

"Il est donc certain que cela n'a pas aidé [pour garder sa place en F1]. Mais, il y a encore des gens dans le paddock qui connaissent les véritables performances, surtout au sein de l'équipe. Ils savent comment je me comporte d'un week-end à l'autre et c'est la principale chose à savoir. J'ai juste besoin que les gens qui ont besoin de savoir sachent à quel point je suis performant et c'est tout ce qui compte."

"J'ai l'impression que [je pilote mieux que chez Mercedes], surtout en qualifications cette année, je n'ai pas l'impression d'être plus mauvais [qu'avant]. En fait, on s'améliore avec l'expérience. Vous gagnez en constance, en confiance. Vous pouvez résoudre différents problèmes d'une manière différente. Plus on passe de temps dans cette discipline, plus on s'adapte à la voiture. J'ai l'impression que je pilote mieux que chez Mercedes, mais ce n'est évidemment pas aussi visible."

La F1 fait face à une grande pause de quatre semaines avant le Grand Prix des États-Unis. Ce laps de temps permettra aux écuries d'améliorer une dernière fois leur monoplace avant la fin de saison, qui verra deux triplettes de GP s'enchaîner en trois mois.

Interrogé sur les possibilités de développement offertes par ces quatre semaines, Bottas a répondu : "Cela va certainement nous aider. Toute l'équipe aura beaucoup plus de temps à l'usine. J'y passerai également du temps dans le simulateur et dans les réunions sur la direction à prendre pour l'avenir. C'est donc important et j'espère que nous aurons de nouveaux éléments lors de la prochaine course, ce dont nous avons vraiment besoin."