Pourquoi McLaren a tant dominé à Singapour

Cette année, la lutte aux avant-postes s'est plus que jamais resserrée en F1, offrant la victoire à sept pilotes et quatre équipes différentes. Depuis la reprise du championnat à Zandvoort, une équipe s'est tout de même démarquée de ses rivales. Il s'agit de McLaren qui, en quatre Grands Prix, s'est imposée à trois reprises dont deux fois consécutivement.

Seulement, après la victoire d'Oscar Piastri à Bakou, qui s'est jouée dans l'avant-dernier tour avec l'accident impliquant Sergio Pérez et Carlos Sainz, on s'attendait à ce que la victoire à Singapour reste en suspens jusque dans les dernières boucles, comme on avait pu le voir l'année passée lorsque Sainz s'était imposé, devançant de quelques mètres Lando Norris et Lewis Hamilton.

Ce week-end, Norris a confirmé son statut de favori lors des qualifications, avant de prendre une avance confortable dans les premiers tours du Grand Prix. Mais c'est lorsque le pilote McLaren a haussé son rythme qu'il est passé dans une autre catégorie, prenant près de 25 secondes d'avance sur Max Verstappen avant les arrêts aux stands. Sans grande amélioration apportée à Singapour, la performance de McLaren ne semble pas avoir d'explication évidente.

Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut chercher du côté des forces et des faiblesses de chaque écurie de F1 en fonction des niveaux d'appuis utilisés chaque week-end et du type de piste. Nous savons que Mercedes est plus performante sur les pistes à grande vitesse (surtout s'il fait frais) et plus faible sur les tracés plus chauds à faible vitesse, où la traction est importante.

Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Ferrari a une bonne vitesse de pointe et aime les virages lents et courts, tandis que Red Bull reste probablement au-dessus du lot en termes d'efficacité aérodynamique à haute vitesse et à faible traînée. Mais ce que Singapour a prouvé, surtout après ce que nous avons vu à Zandvoort, c'est que McLaren devance tout le monde lorsqu'il s'agit de circuits avec une traînée maximale.

Un tracé fait pour McLaren

Pour le patron de McLaren, Andrea Stella, les performances de la MCL38 à Singapour sont liées aux niveaux d'appui requis pour le circuit de Marina Bay, qui se situe à l'opposé de celui de Bakou, lequel exige de faibles niveaux de traînée.

"Si je regarde les courses précédentes, à ce niveau élevé d'appui, nous semblons être très compétitifs", a-t-il déclaré, lorsqu'on lui a demandé pourquoi Norris avait été si rapide à Singapour. "Je pense donc que cela a plus à voir avec le niveau d'appui qu'avec le fait que nous essayons d'obtenir de plus en plus de la voiture."

Si l'on regarde plus loin en arrière cette saison, on s'aperçoit que lorsque les niveaux d'appui sont au maximum, et que la traînée n'est pas vraiment un facteur, alors McLaren excelle.

"Je pense que la voiture a été performante dans cette configuration", a-t-il ajouté. "Je cite toujours les exemples de la Hongrie et de Zandvoort, même si la Hongrie a été une victoire relativement dominante en soi, comme Zandvoort et comme celle-ci. Donc, je crois qu'en ce moment, nous avons la meilleure efficacité aérodynamique sur toute la grille. À faible traînée, je pense que l'efficacité de Ferrari et de Red Bull est beaucoup plus comparable à notre voiture."

Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

"Nous savons que nous avons investi beaucoup plus à ce niveau d'appui que ce que nous avons fait à un niveau inférieur, même si j'ai déjà dit après des courses comme Spa et Monza, que nous avons définitivement fait un pas en avant en termes de rétention d'appui lorsque nous réduisons le niveau de traînée."

Une exécution plus clinique

Un autre élément auquel on ne pense pas est que McLaren commence à s'habituer aux succès réguliers. Lorsque l'écurie britannique se retrouve aux avant-postes, sa stratégie et sa gestion en course sont beaucoup plus cliniques.

"Plus vous courez en tête, plus vous vous familiarisez, non seulement avec la situation, mais aussi avec l'approche que l'équipe devrait avoir", a poursuivi Stella. "Nous avons discuté pour savoir si nous devions ajuster notre programme du week-end parce que nous devons avoir beaucoup plus de conversations, même avec les pilotes, en termes de compétition interne, quelque chose qui, dans le passé, ne faisait pas partie de la course."

"De même, d'un point de vue stratégique, vous jouez des stratégies défensives dans lesquelles vous n'avez pas besoin d'être le premier à appuyer sur la gâchette, vous attendez simplement de savoir ce que la voiture en deuxième position fait, et ensuite vous couvrez. Ce sont des scénarios avec lesquels nous n'étions pas très familiers, et maintenant nous commençons à nous y habituer. Je pense donc qu'il est juste de dire qu'il y a un développement dont l'équipe fait partie, et pas seulement les pilotes."