Verstappen menace de quitter la F1 : "Ça suffit !"

Interrogé sur les performances de sa voiture lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-course en vue du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen avait déclaré que cette dernière était "à chier" (fucked, en anglais). Des propos qui lui ont valu d'être sanctionné par la FIA d'une obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général.

En réaction, le triple Champion du monde a, à l'issue des qualifications, donné des réponses plus que laconiques lors de la conférence de presse, avant de donner rendez-vous aux journalistes en-dehors de la salle d'interview pour une session privée d'interviews.

La même chose s'est produite après la course du dimanche : après avoir répondu de manière très brève aux questions qui lui ont été posées lors de la conférence de presse organisée par la FIA, les médias ont pu à nouveau rencontrer le Néerlandais, deuxième du GP de Singapour, dans le motorhome Red Bull.

Plus détendu, Max Verstappen a répondu plus ouvertement cette fois encore aux questions posées par les nombreux journalistes présents. Et, lorsque Motorsport.com lui a demandé si la sanction dont il avait écopé était de nature à le faire réfléchir quant à son avenir en Formule 1, le leader du championnat s'est montré sans détour.

Max Verstappen a menacé de tourner le dos à la F1. Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Bien sûr", a-t-il répondu. "Ce genre de choses est en mesure de décider définitivement de mon avenir. Lorsque l'on ne peut pas être soi-même, il faut faire face à ce genre de choses stupides. Je suis à un stade de ma carrière où je ne veux pas être confronté à ce genre de choses en permanence, c'est vraiment fatiguant."

"Bien sûr, c'est formidable d'avoir du succès et de gagner des courses, mais une fois que l'on a accompli tout ça, en remportant des championnats et des courses, on veut aussi prendre du plaisir. Tout le monde se bat, même en fond de grille. Mais si l'on doit faire face à toutes ces choses stupides, pour moi, ce n'est pas une façon de continuer dans le sport, c'est certain."

Triple Champion du monde, Max Verstappen a toujours été réputé pour son franc-parler, et n'a jamais hésité à donner son opinion sur certaines dérives de son sport, en refusant notamment à une certaine période d'intervenir dans la série Netflix Drive to Survive qui s'éloignait parfois, selon lui, de la réalité des faits.

La Formule 1 continuera sans moi, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas non plus un problème pour moi.

Verstappen n'a en outre jamais caché son intérêt pour la compétition en-dehors de la F1. Très actif en Sim Racing, il est fortement impliqué en GT3 auprès de l'équipe suisse Emil Frey Racing, et a déjà confié son projet de monter sa propre équipe dans la discipline d'ici 2025. Le pilote Red Bull a également récemment évoqué son rêve de disputer les 24 Heures du Mans. C'est pourquoi son agacement à nouveau exprimé ici peut avoir une résonance particulière.

"Je ne sais pas à quel point ils prendront ce genre de choses au sérieux", a continué Verstappen, toujours interrogé par Motorsport.com, évoquant les instances dirigeantes du sport. "Mais, pour moi à un moment donné, ça suffit ! Nous verrons, la Formule 1 continuera sans moi, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas non plus un problème pour moi. C'est comme ça."

"Si on ne peut pas vraiment être soi-même, alors il vaut mieux ne pas parler au final. Mais personne ne veut ça, car on devient alors un robot, et ce n'est pas la façon dont cela devrait se passer dans le sport."

Pour l'heure, Max Verstappen a dit envisager de continuer à se montrer peu disert en conférence de presse officielle de la FIA, tout en prévoyant d'autres rencontres médiatiques "hors-cadre FIA".

Cette polémique intervient également alors que la FIA, via son Président Mohamed Ben Sulayem, a menacé de sanctions les pilotes tenant des propos jugés grossiers, particulièrement au cours de leurs échanges radio avec leurs équipes alors qu'ils sont en piste.

Max Verstappen est également revenu sur la récente amende de 25 000 euros infligée à Singapour à Carlos Sainz pour avoir traversé la piste afin de rejoindre son stand, après une sortie de piste au volant de sa Ferrari, ayant entraîné un drapeau rouge lors des qualifications.

"Carlos a également reçu une amende pour avoir traversé la piste", a ainsi rappelé Verstappen. "Quoi que l'on dise, c'était un drapeau rouge, les voitures rentraient au stand. Je pense que c'était très sûr, et qu'il savait ce qu'il faisait. Vous savez, nous ne sommes pas stupides. Encore une fois, c'est l'exemple typique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit 'Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?' Vous savez, ce genre de choses est, pour moi, super stupide."

