Comment Verstappen a fait forte impression au volant d'une GT3

Pendant la trêve hivernale, Max Verstappen a dédié un peu de son temps à la piste. Il a en effet pris le volant de la Ferrari 296 GT3 engagée par l'équipe Emil Frey Racing en DTM. Un test qui a suscité la curiosité lorsque des photos ont commencé à circuler le mois dernier, mais aux raisons très précises. Une histoire que l'on vous raconte, et qui n'est pas sans en rappeler une autre, publiée il y a quelques jours seulement sur notre site, au sujet de Fernando Alonso.

Max Verstappen et l'équipe Emil Frey Racing ont travaillé ensemble sur un programme d'essais intense, avec différents réglages à tester et des objectifs à atteindre clairement définis. L'idée était de profiter de son expérience pour aider le jeune pilote néerlandais Thierry Vermeulen, 21 ans, à progresser. Et le triple Champion du monde de Formule 1 s'est ainsi retrouvé en piste à Portimão.

"L'objectif du test avec Max était de soutenir Thierry et aussi d'améliorer nos performances grâce à son retour d'information", révèle Lorenz Frey-Hilti, patron de l'équipe, à Motorsport-Total.com, rédaction allemande de Motorsport.com. "Il a piloté les deux jours. Le premier jour, il y a eu une centaine de tours et ils se sont relayés. On a fait énormément d'essais. Nous sommes honorés qu'il ait recours à nous services en tant qu'équipe de course et que nous ayons pu travailler avec lui sur ces journées. C'est absolument exceptionnel."

Le père de Max Verstappen et celui de Thierry Vermeulen étaient également présents sur le circuit de l'Algarve. Et pour cause, puisque Jos Verstappen coache le jeune pilote, tandis que le père de ce dernier, Raymond, n'est autre que le manager du pilote Red Bull.

Max Verstappen et Thierry Vermeulen.

"C'est toujours intéressant de rencontrer en personne des gens aussi renommés", souligne Lorenz Frey-Hilti. "On pense connaître la personne, mais lorsqu'on la rencontre vraiment, on découvre quelqu'un de complètement différent. Il [Max Verstappen] a incroyablement les pieds sur terre et c'est quelqu'un de très sympathique. Et c'est chouette de voir à quel point il est passionné par le sport automobile et par ce qu'il accomplit. Même avec une GT3, son retour d'information est d'un autre niveau par rapport à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. C'est la classe mondiale."

Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un niveau différent par rapport à tous les autres.

Max Verstappen a pourtant une expérience limitée du GT3, mais ça ne l'a pas empêché de s'adapter très vite à la Ferrari 296.

"Il monte dans la voiture et, dès le premier tour de piste, il est performant", poursuit Lorenz Frey-Hilti. "Si l'on regarde ses caméras embarquées et ses données, la manière dont il manie la voiture est extrêmement impressionnante. La rapidité avec laquelle il s'adapte à la voiture et comment il essaie d'en tirer toujours le maximum aussi. Il y avait d'autres GT3 en piste, et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un niveau différent par rapport à tous les autres."

Thierry Vermeulen est encore peu expérimenté en sport automobile puisqu'il n'a commencé à courir qu'en 2020, d'abord en GT4. L'an passé, il a terminé 16e de sa première saison en DTM avec l'équipe Emil Frey Racing, signant pour meilleur résultat une cinquième place au Sachsenring.

"Thierry est très ambitieux, et il compare naturellement ses chronos à ceux de Max", confie Lorenz Frey-Hilti. "C'est dur, car sa référence est le meilleur pilote du monde. Il y a de nombreux bons pilotes de monoplace qui ne brilleront pas dans une GT3 à cause de leur manque d'expérience. Max est différent, il peut être incroyablement rapide n'importe où, tant qu'il y a quatre roues."

Max Verstappen au volant de la Ferrari 296 GT3.

Il connaît tous les championnats, tous les pilotes, toutes les équipes.

Si ces deux journées d'essais ont évidemment été bénéfiques pour Thierry Vermeulen, elles l'ont aussi été pour son équipe, qui a découvert l'an dernier la Ferrari 296 après avoir abandonné la Lamborghini GT3. Max Verstappen a déjà permis à la structure de gagner de précieux dixièmes de seconde par rapport à ses précédents essais.

"Il est brillant, notamment pour le développement", assure Lorenz Frey-Hilti. "La physique est la même partout, le concept de véhicule est différent, mais son apport aide énormément pour la performance lorsque l'on peut tester différents réglages avec lui. Naturellement, on dispose désormais d'une quantité incroyable de données que l'on peut analyser, et au bout du compte, les pilotes doivent être en mesure de les mettre en œuvre. Mais même lors des derniers essais, on a pu acquérir beaucoup d'expérience et améliorer la voiture en seulement deux jours. Ça renforce Thierry, mais aussi l'équipe."

"C'est toujours étonnant de voir à quel point ses commentaires sont précis. Il est très impliqué et on voit aussi qu'il bricole en permanence les réglages en simracing. J'ai également été étonné de voir à quel point il s'intéresse au sport automobile en général, en plus de la Formule 1. Il connaît tous les championnats, tous les pilotes, toutes les équipes. Quand les autres prennent des vacances bien méritées, lui est toujours en train de s'entraîner et de participer à des courses. Je pense que c'est ce qui a fait de lui un Champion du monde."

Avant cette séance d'essais, Max Verstappen s'était également rendu dans les locaux de l'équipe Emil Frey Racing à Safenwil, en Suisse, juste avant le Grand Prix de Las Vegas en novembre dernier.

"C'était son souhait de voir nos ateliers et la manière dont on s'organise, afin de mettre en place des projets pour l'avenir", conclut Lorenz Frey-Hilti. "C'est aussi un spécialiste du simulateur, et il a testé nos installations. Comme il a déjà piloté notre voiture en piste, il a pu nous apporter d'excellents commentaires pour que l'on puisse progresser."

Max Verstappen au volant, sous le regard attentif de Thierry Vermeulen.

Propos recueillis par Sven Haidinger