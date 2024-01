Manquer le moindre GP à la tête de Red Bull est impensable pour Horner

Se considérant désormais comme l'un des "dinosaures" de la Formule 1 avec Toto Wolff, Christian Horner se démarque toutefois de son homologue chez Mercedes. Le patron de Red Bull est l'une des personnalités du paddock, néanmoins chacun a son style de management, son niveau d'implication lié à la nature de l'entreprise qu'il dirige, ou encore une vision différente.

Certains points rapprochent les deux directeurs d'équipe, dont la rivalité a sans doute atteint les sommets il y a deux ans, d'autres les opposent. "On se remet encore de 2021 ; je n'avais pas de cheveux blancs avant ça", s'amuse d'ailleurs Christian Horner auprès de Sky Sports en se remémorant le duel épique entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Il y a probablement une méthode Wolff et une méthode Horner, et les deux ont fait leur preuve. Les années passant, le calendrier devenant de plus en plus chargé, la prise de recul est quant à elle plus ou moins marquée.

Sur ce point, le directeur de Mercedes a parfois revendiqué le droit de ne pas être présent sur un Grand Prix et de déléguer son rôle sur place tout en restant en communication avec ses troupes. Une situation inenvisageable pour un Christian Horner qui juge non négociable sa présence sur site. Des 369 Grands Prix disputés par Red Bull en 19 saisons, il n'en a manqué aucun.

"Il faut être accessible", explique le Britannique. "Je vois mon rôle comme celui d'un directeur d'équipe et d'un PDG. Pendant 52 semaines par an, je suis le PDG d'une entreprise technologique de pointe avec Red Bull Racing, Red Bull Powertrains et Red Bull Advanced Technology. Si je ne suis pas sur un circuit, je suis à l'usine du lundi au vendredi."

"En tant que directeur d'équipe, j'assiste à toutes les courses. J'ai assisté à tous les Grands Prix auxquels Red Bull a participé depuis 2005. Les gens ont besoin de voir le patron. [Ne pas être sur un Grand Prix], ce serait comme si Alex Ferguson n'allait pas à un match de football."

Un tel train de vie ne se fait pas sans sacrifices personnels, mais Christian Horner fait tout pour maintenir un équilibre le plus sain possible. Chaque instant de répit doit selon lui être apprécié à sa juste valeur.

"Quitter sa maison et sa famille est toujours difficile pour ceux qui voyagent beaucoup", souligne-t-il. "Le calendrier 2023 était difficile, celui de 2024 semble l'être encore plus, avec encore plus de courses. Le moment le plus important, c'est celui où tu es chez toi avec la famille. Tu laisses le téléphone sur le buffet. J'ai une famille jeune et ce temps est précieux. J'essaie de faire le trajet à l'école si je peux rentrer le dimanche soir. Si je peux emmener les enfants à l'école le lundi matin, ça apporte un peu de normalité."