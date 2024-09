Russell et Hamilton distancés et à bout de force à Singapour

Quatrième et sixième ce week-end, George Russell et Lewis Hamilton ont, comme les autres pilotes, vécu une course particulièrement éprouvante pour les organismes. Sur un circuit où la chaleur et le taux d'humidité sont traditionnellement élevés malgré l'heure tardive à laquelle est disputée la course, la difficulté était encore majorée par le fait que, pour la première fois de son histoire (et sa première édition en 2009), le Grand Prix de Singapour n'a pas été interrompu par la voiture de sécurité, et n'a donc offert aucun répit à ses protagonistes.

Dimanche soir, la FIA a ainsi accepté la demande de Mercedes pour que ses pilotes ne se rendent pas dans la zone mixte à la rencontre des médias, en raison de leur état de santé. Lors de l'épreuve, Russell avait comparé sa monoplace à un sauna lors d'échanges radio avec son écurie.

"Ils ont tous les deux eu un coup de chaud", mais ils vont bien maintenant, a ainsi expliqué Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, à l'issue du Grand Prix. "Ils se sont mis dans des bains de glace, et je pense que ça les a un peu aidés."

Wolff est revenu sur la course en elle-même, qui a vu les Mercedes terminer loin des leaders, Lewis Hamilton n'ayant pu de son côté optimiser sa troisième place signée lors des qualifications, le Britannique étant l'un des seuls pilotes de la grille à s'élancer en pneus tendres.

Lewis Hamilton et George Russell ont connu une course éprouvante à Singapour. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Nous avons pris une décision basée sur l'historique des courses disputées à Singapour, où il s'agissait essentiellement d'une procession, à la manière de Monaco, et nous avons pensé que les pneus tendres lui donneraient une chance au départ", poursuit le dirigeant autrichien. "C'était à peu près la seule possibilité de dépassement. C'est la mauvaise décision que nous avons prise tous ensemble."

"C'était [une bonne décision], mais avec la dégradation du pneu arrière que nous avons rencontré, cela nous a pénalisé. Il y avait donc une logique derrière tout cela, mais c'était évidemment contraire à ce que nous aurions dû décider, mais cela ne cache pas le fait que la voiture est trop lente."

"Ce fut une soirée très pénible", continue Wolff. "Il s'agit de regarder les positions, quatrième et sixième, ce n'est pas bon, surtout quand on part troisième et quatrième. Nous avons des difficultés en ce moment sur les circuits où la chaleur est importante et qui sont difficiles pour la traction, comme ici et à Bakou. Mais ce n'est pas une excuse. C'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas ce que nous attendons de nous-mêmes, car si notre voiture la plus rapide est à une minute du leader, c'est difficile à accepter."

Nous avons perdu de la performance par rapport aux leaders lors des dernières courses, et nous travaillons dur pour comprendre pourquoi.

Ayant repris ses esprits un peu plus tard, Lewis Hamilton est revenu à son tour sur un Grand Prix de Singapour qu'il a jugé lui aussi compliqué. "Il est difficile de décrire la gamme d'émotions que l'on ressent après une course aussi difficile", a commenté le Britannique. "Cette année continue d'être éprouvante pour tout le monde, mais nous faisons tous de notre mieux."



"Nous n'arrivons pas toujours à faire les choses correctement, et c'était le cas aujourd'hui avec notre stratégie. Nous prenons chaque décision avec les meilleures intentions, et parfois cela ne fonctionne pas. Cela peut être frustrant, mais nous sommes tous dans le même bateau."

"Nous avons perdu de la performance par rapport aux leaders lors des dernières courses, et nous travaillons dur pour comprendre pourquoi. Nous allons faire ce que nous faisons le mieux, nous réunir en tant qu'équipe, analyser, et nous recentrer avant Austin, où nous nous rendrons avec énergie, dynamisme et détermination."

Même son de cloche chez George Russell, qui s'interroge quant à la baisse de régime des Mercedes, après l'embellie constatée avant la pause estivale. "Nous avons beaucoup de travail à fournir dans les semaines à venir pour comprendre pourquoi nous avons du mal à nous battre aux avant-postes lors des dernières courses", souffle ce dernier.

"Nous n'avons pas été compétitifs depuis la pause estivale et c'est frustrant. Nous allons travailler dur pour sortir de cette situation et nous espérons que les mises à jour que nous apporterons lors de la prochaine course à Austin nous aideront à retrouver les premières places."

Avec Ben Hunt