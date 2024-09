Les pilotes vont s'entretenir au sein du GPDA sur le cas Verstappen

"Dès que les qualifications ont commencé, je savais que la voiture était à chier". C'est cette phrase, et notamment ce dernier mot, prononcé par Max Verstappen lors de la conférence de presse de jeudi à Singapour, qui a valu au pilote Red Bull une sanction de la part de la FIA. Le Néerlandais a été sanctionné d'une obligation d'effectuer des "activités d'intérêt général", une punition qui a suscité de vives réactions dans le paddock, à commencer par ses collègues pilotes.

À sa manière, Max Verstappen a protesté contre cette sanction en répondant le strict minimum aux questions posées par les journalistes lors de la conférence de presse post-qualifications. À ses côtés, Lewis Hamilton s'est également exprimé sur la situation, en invitant Verstappen à ne pas respecter la décision de la FIA.

Dimanche soir, à l'issue du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a réitéré ses actes. Le Néerlandais a répondu aux journalistes de manière brève avant de s'exprimer plus longuement en dehors de la salle de presse. Lors de son échange avec les médias, le pilote Red Bull a fait savoir que ce genre de situation pouvait impacter son avenir en Formule 1

Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

De plus, Verstappen a fait savoir qu'il n'était pas le seul à être agacé par cette affaire, et a déclaré qu'il avait été soutenu par d'autres pilotes dans leur groupe WhatsApp privé de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA) : "J'ai envoyé la décision dans le [chat] du GPDA, et tout le monde riait presque comme 'qu'est-ce que c'est que ça' en gros. Alors, oui, c'est très, très bête."

Suite à cette "affaire", le GPDA souhaiterait rassembler tous ses membres afin de discuter et d'élaborer une réponse à la FIA. Son président, Alex Wurz, a lui-même déclaré que la sanction infligée à Max Verstappen pour ses injures était "excessive".

"Combien de travaux d'intérêt général à vie Guenther Steiner devrait-il effectuer pour avoir utilisé le mot "F" ("Fucked") ?", a déclaré Wurz, qui a également tweeté sur le sujet. "Il a même été glorifié pour avoir utilisé ce mot. Netflix l'a diffusé dans le monde entier, sans problème. Et... changer soudainement comme ça ?"

"Je dois dire que [le choix des mots] n'est pas un problème : [le choix des mots] ne correspond pas à mes goûts personnels en tant que pilote. En tant que président de la GPDA, je dois dire officiellement que nous allons, bien sûr, en discuter en interne, d'abord parvenir à un consensus complet, et ensuite nous examinerons si et sous quelle forme nous parlerons à la FIA et au président."

Alex Wurz a poursuivi en insistant sur le fait que ce sujet sera discuté en interne, sans passer par les médias. Il soutient également le fait que les pilotes doivent se montrer authentique dans leurs propos... jusqu'à une certaine limite.

Alex Wurz, président du GPDA Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Personnellement, je crois toujours, et c'est aussi ce que nous faisons au GPDA, que nous réglons les problèmes en interne", a-t-il déclaré. "Nous ne passons pas par les médias. Il est très rare que quelque chose passe de la GPDA aux médias parce que nous essayons simplement de résoudre les choses en interne pour le bien du sport et nous voulons rassembler les gens et les principales parties prenantes sur notre chemin."

"Je pense que les pilotes doivent être autorisés à s'exprimer de manière authentique dans une certaine mesure. Bien sûr, cela ne doit pas être offensant sur le plan personnel, et cela ne doit pas être discriminatoire non plus. Ils ont tous parcouru un long chemin à cet égard. Donc, pour moi personnellement, la sanction est trop sévère."