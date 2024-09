Vasseur : "Leclerc a fait une fin de course exceptionnelle"

Après avoir raté le coche lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, laissant filer la victoire à Oscar Piastri, Charles Leclerc avait l'occasion de rattraper le coup à Singapour. Sur un tracé, comme à Bakou, favorable à la Ferrari, le Monégasque avait débuté le week-end de manière compétitive, se trouvant aux avant-postes sur chacune des séances et se montrant comme l'un des favoris pour la victoire.

Seulement, une grande partie de cet espoir s'est envolée lors de la dernière partie des qualifications. Après l'accident de Carlos Sainz dans le dernier virage en début de Q3, la plupart des pilotes se sont élancés pour un tour rapide seulement, dont Charles Leclerc. Malheureusement pour le pilote Ferrari, son dernier temps a été annulé pour avoir dépassé les limites de piste, le plaçant seulement neuvième sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour.

Sur un circuit où il est particulièrement difficile de dépasser, notamment lorsqu'un train DRS est créé, Charles Leclerc a dû attendre la salve d'arrêts au stand pour enfin se débarrasser des monoplaces devant lui, notamment Nico Hülkenberg et Fernando Alonso, lui permettant de revenir sur les Mercedes. Cinquième sous le drapeau à damier, le pilote Ferrari est apparu mitigé au micro de Canal+ après la course.

"[Je suis] partagé. D'un côté, je suis plutôt content de ma course parce que [lors du] premier relais, on a perdu énormément de temps, on était derrière [Nico] Hülkenberg et [Fernando] Alonso, et c'était très difficile de doubler. Et le deuxième relais, il était très bon, mais ce n'était pas suffisant pour revenir donc, bien sûr, un petit peu déçu après hier."

"En re-regardant les données [des qualifs], oui il y avait un petit peu [qui venait] des pneus, mais il y avait aussi un petit peu de moi au premier virage qui ai bloqué, et aujourd'hui ça a fait qu'on était dans une position plus difficile pour revenir. Du coup, voilà, un peu déçu pour hier, mais aujourd'hui on a maximisé le résultat et on a fait un très bon job. Des fois, ça tient à très peu : sur un tour en Q3, on peut passer d'un très bon week-end à un très mauvais. Du coup, ça nous a mis un petit peu en difficulté pour aujourd'hui, mais bon, on a quand même maximisé le résultat donc il faut que l'on soit fiers de la performance."

Après s'être défait de la Haas et de l'Aston Martin, Leclerc a pu poursuivre sa remontée jusqu'à Hamilton, avant de l'éliminer sans grande difficulté. À l'attaque face aux Mercedes, il s'est ensuite dirigé sur George Russell. Mais en ayant tapé très fort dans ses pneus pour revenir, le Monégasque n'a pas réussi à aller chercher le pilote britannique.

"On était très rapides, mais pour revenir sur George [Russell], j'ai dû mettre un assez gros coup sur les pneus. Quand je suis arrivé derrière lui, je n'avais plus trop de pneus arrière et malheureusement, sur la traction, c'est là que se faisait la différence. Je n'arrivais pas à rester proche. Déjà, je perdais l'aéro parce que j'étais derrière lui et en plus je n'avais plus trop de gomme à l'arrière."

"On était donc plus rapides en performance, parce que j'arrivais à faire tourner la voiture, mais on gagnait du temps là où ça ne servait à rien pour avoir des opportunités de doubler, donc du coup il était plus compliqué de le doubler. À refaire la course, je ne referais rien de différent, parce que c'est aussi ce qui nous a permis de mettre la pression à George dans les derniers tours. Je pense qu'on a bien géré cette course et qu'il n'y avait pas beaucoup mieux à faire aujourd'hui."

Une stratégie agressive

Après un samedi décevant pour Ferrari, se concluant par une neuvième et dixième places sur la grille, le dimanche a beaucoup plus souri à l'écurie italienne. Cinquième et septième au passage de la ligne d'arrivée, ce n'est pas le résultat qui a satisfait Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia Ferrari, mais le rythme affiché par ses monoplaces et ses pilotes.

"On ne peut pas être content d'être cinquième et septième sur un week-end de course mais [content] du dimanche en tout cas oui, très", confie Vasseur au micro de Canal+. "Je pense qu'en partant neuvième et dixième à Singapour, sans abandon devant, on a fait une course très sérieuse, très rapide, où on a été un peu agressifs sur la stratégie - on a [séparé] les deux voitures - et Charles a fait une fin de course exceptionnelle, dans le rythme de Norris. Donc, quelque part, ça augmente un peu la frustration du samedi raté mais c'est aussi bien pour les six courses qui restent."

"Il a réussi à aligner les 25 derniers tours dans les temps de Norris, il se battait pour le record du tour. En plus, on ne pouvait pas faire 'push-cool-push', on devait faire 'push-push-push', donc c'était un peu plus compliqué. Mais très, très content de ce rythme-là. Même Carlos ; pour des raisons de stratégie, on l'a fait s'arrêter très tôt, il a fait un bon début de relais et après on était un peu court en tenue des pneus et on lui a demandé de calmer un peu le jeu, mais c'était aussi très bien."

La prochaine manche du Championnat du monde aura lieu à Austin, aux États-Unis, dans un mois. Cette longue pause permettra à toutes les équipes de se préparer pour le sprint jusqu'à la fin de la saison, à Abu Dhabi. On devrait donc voir des évolutions du côté de chez Ferrari, comme le confirme Vasseur.

"Bien sûr qu'il y aura des évolutions, tout le monde va profiter du mois qui vient pour travailler, pour essayer de comprendre où on est bon, où on l'est moins et améliorer les points faibles de toutes les voitures. Mais ce ne sera pas spécifique à Ferrari, ce sera pour tout le monde."