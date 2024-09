La vraie raison derrière le meilleur tour de Ricciardo à Singapour

Le point du meilleur tour en course dont a été privé Lando Norris au Grand Prix de Singapour a beaucoup fait parler, alors que le Britannique chasse Max Verstappen dans la course au titre. En toute fin d'épreuve, Daniel Ricciardo a chaussé des pneus tendres pour s'emparer de la référence, n'inscrivant pas le point puisqu'il était hors du top 10. Un chrono pour la gloire, donc, mais qui n'a pas manqué d'éveiller interrogations et soupçons, notamment chez McLaren.

L'écurie Visa Cash App RB assure toutefois que ce meilleur tour en course signé par Daniel Ricciardo n'avait rien à voir avec les intérêts de Red Bull, dépeignant une réalité tout autre. La volonté d'aller le chercher s'inscrivait dans le contexte singulier et complexe du week-end enduré par le pilote australien. Si rien n'est encore officiel, il semble en effet de plus en plus vraisemblable qu'il cédera son baquet à Liam Lawson pour la fin de saison.

Récompenser un Daniel Ricciardo exemplaire, c'est donc l'origine de la décision de VCARB de l'avoir fait rentrer au stand pour aller signer ensuite le meilleur chrono, comme l'a expliqué dès dimanche soir le directeur de l'écurie, Laurent Mekies, en exclusivité à Motorsport.com.

"Il faut reconnaître le mérite de ce garçon", plaide le Français. "Daniel a connu un week-end dingue. Je ne pense pas l'avoir vu une seule fois, à aucun moment du week-end, perdre une once de professionnalisme dans ou en dehors de la voiture, même si la pression était de plus en plus forte."

"Il a fait toute la course derrière, il s'est battu à chaque tour, il a fait des bons tours mais il ne pouvait pas doubler. Nous avons simplement pensé que c'était ce qu'il fallait faire : lui donner cette chance dans le contexte de ce week-end. C'est aussi simple que ça, lui donner une chance dans un week-end qui avait été fou. C'était comme lui offrir une respiration, lui donner une chance de signer un bon tour et d'achever ce week-end sur une bonne note."

Face aux suspicions de collusion entre Red Bull et VCARB – pas une première – Laurent Mekies nie toute théorie fumeuse. Une position confortée par les échanges radio qui ont eu lieu sur le muret Red Bull quand la question s'est posée de faire rentrer Sergio Pérez pour qu'il aille lui-même priver Lando Norris du point du meilleur tour en course, ce qui l'aurait toutefois éjecté du top 10. L'écurie autrichienne s'est ravisée lorsqu'elle a vu Daniel Ricciardo s'arrêter, et sans aucune discussion préalable sur un tel sujet avant la course.

"Bien sûr que non", appuie Laurent Mekies sur ce dernier point. "On espère toujours qu'il y aura une voiture de sécurité au bon moment et que l'on pourra revenir dans le match, sinon ça ne sert à rien de courir. Et c'est pour ça que l'on a commencé en pneus tendres. Ce n'est pas quelque chose que l'on planifie avant la course. C'est juste qu'après une course si dure, et sans intérêt pour [Ricciardo] de se battre en fond de peloton comme ça, nous avons estimé que c'était la bonne chose à faire."

Et c'est d'ailleurs ainsi que Daniel Ricciardo a lui-même interprété le choix de son écurie. "Je me suis dit qu'ils me laissent m'amuser parce que nous étions évidemment très loin de marquer des points", a confié l'Australien, dont le futur est maintenant plus que jamais en suspens...

Propos recueillis par Jonathan Noble