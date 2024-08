Hamilton éliminé en Q2 : "Un cauchemar à piloter"

Dernier vainqueur en date en F1 avant la trêve, Lewis Hamilton aura bien du mal à rééditer cette performance et à l'emporter pour la première fois à Zandvoort. Après son élimination en Q2, le Britannique s'élancera en effet au minimum depuis la 12e place sur la grille, autant dire que sur un tracé aussi étroit et sinueux, cette position de départ - qui pourrait être encore plus lointaine selon les résultats de l'enquête pour le blocage présumé sur Sergio Pérez - le condamne quasiment à jouer, au mieux, les points.

Au sortir de cette séance, Hamilton s'est bien entendu montré déçu face à sa performance tout en l'expliquant par une Mercedes qui avait trop tendance à décrocher de l'arrière : "Oui, c'était une séance difficile", a-t-il reconnu auprès des médias.

"Nous avons fait des changements entre hier et aujourd'hui qu'on n'a pas pu mesurer en EL3 [en raison des conditions et de la longue interruption suite au crash de Logan Sargeant], mais c'était la même chose pour tout le monde. Nous avons toutefois pas mal modifié la voiture, et c'était un cauchemar à piloter."

Hier, on avait beaucoup de sous-virage et on a essayé de le réduire, mais on est allé trop loin dans la direction opposée.

Des changements ont été effectués des deux côtés du garage, George Russell signant le quatrième temps de la séance en Q3, même si le septuple Champion du monde précise qu'ils ont été plus conséquents sur sa W15 : "Nous avons tous les deux fait des changements sur les réglages, mais j'en ai fait plus."

Plus précisément, en tentant de contenir un sous-virage constaté ce vendredi, l'écurie est allée un peu trop loin dans la direction opposée et a abouti sur une voiture devenue survireuse : "Oui [la voiture était un peu plus sur le fil du rasoir]. Elle était très nerveuse aujourd'hui. Hier, on avait beaucoup de sous-virage et on a essayé de le réduire, mais on est allé trop loin dans la direction opposée."

Qu'importe sa position de départ, Hamilton ne se fait pas vraiment d'illusion sur sa course ce dimanche à partir de 15h : "Il sera probablement difficile d'entrer dans le top 10."

Propos recueillis par Mark Mann-Bryans