Formule 1 GP de São Paulo

Hamilton et Verstappen peuvent-ils encore gagner à Interlagos ?

Les deux champions du monde s'élanceront depuis le fond de la grille à São Paulo et ne se montrent guère optimistes quant à leurs chances.

Benjamin Vinel

Publié: 8 nov. 2026, 13:29

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Avec Lewis Hamilton et Max Verstappen aux 20e et 21e places sur la grille de départ du Grand Prix de São Paulo, la course s'annonce passionnante ce dimanche, quelles que soient les conditions météorologiques.

Hamilton et Verstappen font justement partie des pilotes qui, par le passé, ont signé des remontées mémorables sur l'Autódromo José Carlos Pace, un circuit où les dépassements ont toujours été plus faciles que sur la plupart des autres tracés.

En 2021, le septuple champion du monde avait été exclu du classement des qualifications en raison d'une infraction technique, ce qui l'avait contraint à s'élancer en dernière position du sprint. Il était alors remonté jusqu'à la cinquième place.

Avec une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur, Hamilton avait pris le départ du Grand Prix en 10e position, avant de remonter aux avant-postes et de s'imposer au terme d'un duel titanesque face à Verstappen.

Trois ans plus tard, le Néerlandais avait été éliminé en Q2 lors d'une séance disputée sur piste humide le dimanche matin. Il avait également écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille pour l'utilisation de son sixième moteur thermique, ce qui l'avait relégué en 17e position. La pluie avait également perturbé la course, mais Verstappen avait répondu présent et avait facilement dépassé Esteban Ocon pour s'imposer.

Mais le DRS avait facilité les remontées exceptionnelles de Hamilton, tandis que le mode Overtake qui équipe désormais les nouvelles unités de puissance n'offre pas le même avantage. La configuration d'Interlagos pourrait même accentuer cette difficulté.

Interrogé sur la facilité des dépassements par rapport à 2021, le pilote Ferrari a répondu : "Ce sera plus difficile, parce qu'à l'époque, nous avions une très longue ligne droite et, quand on était suffisamment proche, on pouvait utiliser le DRS, alors que la voiture devant n'en disposait pas forcément. Aujourd'hui, tout le monde ouvre simplement ses ailerons."

"Je pense que les dépassements seront très, très, très difficiles. Je ne suis pas certain que nous assisterons aux mêmes types de courses que par le passé. Mais les conditions humides pourraient peut-être changer la donne."

Un duel Hamilton-Verstappen à Interlagos ?

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Maintenant, nous n'avons plus le DRS", a appuyé Verstappen. "Et le mode dépassement est très limité ici à cause de la longue ligne droite : tout le monde vide sa batterie. La différence de vitesse en ligne droite sera donc beaucoup plus faible, un peu comme au Mexique. Il sera donc nettement plus difficile de dépasser que d'habitude."

Quelle sera alors la stratégie de Hamilton ? "Je n'en ai pas", a-t-il répondu. "Essayer de gagner, d'une manière ou d'une autre."

De son côté, Verstappen compte sur une succession d'incidents pour espérer jouer la victoire.

"Beaucoup de voitures de sécurité, pour qu'ils ne puissent pas prendre le large et que le peloton se regroupe sans cesse", a expliqué le pilote Red Bull. "On verra bien. Je n'y pense pas vraiment pour l'instant. Je prendrai le départ et je verrai où je me retrouve. J'espère qu'avec Lewis, nous pourrons dépasser aussi rapidement que possible les voitures qui nous précèdent."

Sur les 19 Grands Prix disputés jusqu'ici en 2026, seules deux courses ont été remportées par un pilote parti en dehors de la première ligne. Verstappen s'était imposé au Mexique après avoir pris le départ depuis la cinquième place, même s'il était pratiquement déjà en tête dès le premier tour. De son côté, Antonelli avait signé une remarquable victoire en Italie après s'être élancé depuis la 19e position.

Mais si la pluie annoncée vient perturber la course, les statistiques de la saison 2026 en conditions sèches n'auront plus aucune valeur.

Avec Isa Fernandes et Federico Faturos

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