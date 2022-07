Hamilton : "C'est fou comme la Mercedes change d'une piste à l'autre"

Charger le lecteur audio

"1,9 seconde avec les mêmes pneus ?" Le soupir de Lewis Hamilton, informé de l'écart avec Charles Leclerc après le premier run d'Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie, en disait long. Mercedes est à la peine sur la piste sinueuse du Hungaroring, même si le bilan final n'est pas aussi mauvais : George Russell et Hamilton accusaient tout juste moins d'une seconde de retard en EL1, le jeune loup étant ensuite relégué à neuf dixièmes du meilleur temps lors de la deuxième séance, quand son aîné était à 1"1.

Surtout, les deux pilotes se sont plaints du comportement de la Flèche d'Argent lors de ce qui a été qualifié de "journée difficile" par Hamilton. "La voiture nous donne du fil à retordre", déplore le septuple Champion du monde. "C'est fou comme elle change d'une piste à l'autre. Nous gardons la tête haute et essayons de comprendre comment faire fonctionner la voiture en ce moment. Elle est un peu instable et ne fait pas ce que nous voulons d'elle."

"Rien n'a changé sur la voiture depuis la semaine dernière. Je suis le même pilote cette semaine que la semaine dernière. Mais pour quelque raison que ce soit, sur cette piste, ça ne marche pas aussi bien. Cependant, je pense qu'une fois que nous avons trouvé les bons réglages, l'écart est plus ou moins le même que la semaine dernière, environ une seconde."

"Je n'ai pas pu rouler à la fin car j'ai eu des dégâts sur mon plancher et j'ai donc perdu beaucoup d'appui aéro. Après ça, c'était très délicat au niveau du rythme sur les longs relais. Ça va être un dur week-end, c'est sûr, mais nous allons tout donner."

Russell, lui, souligne que cette journée a fait office de "séance de tests" en raison des orages attendus pour les qualifications. Surtout, l'Anglais fait preuve d'optimisme pour la suite des événements.

"Nous étions assurément un peu plus loin que ce à quoi nous nous attendions, quelques problèmes çà et là, mais je pense que demain sera une toute nouvelle journée et que dimanche sera également une journée très différente. Tout n'est donc pas perdu." Le week-end pourrait donc être sauvé ? "Absolument." C'est d'ailleurs au Grand Prix de Hongrie 2021 que Russell avait marqué ses premiers points avec Williams, huitième d'une course chaotique.