EL2 - Leclerc le plus rapide, McLaren dans le coup

Contrairement à la première séance d'essais libres, les pneus mediums ont été sélectionnés par la grande majorité du plateau pour boucler les premiers kilomètres des Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie. Et l'on s'est vite rendu compte que les pilotes en avaient gardé sous le pied en EL1 puisque Charles Leclerc a pris le meilleur temps provisoire en 1'18"911 dès son premier tour, soit deux dixièmes de plus que la meilleure marque de son coéquipier Carlos Sainz, en pneus tendres dans la première séance.

Sainz était à six dixièmes, Max Verstappen à sept dixièmes et Sergio Pérez à près d'une seconde. Étonnamment, les pilotes Mercedes, sur la même gomme également, accusaient près de deux secondes de retard sur Leclerc... De quoi donner des frissons à Lewis Hamilton, qui a dû demander confirmation auprès de son équipe lorsqu'il a été mis au courant de cet écart gargantuesque.

Une dizaine de minutes plus tard, le temps pour Sainz de revenir à moins d'une demi-seconde de son coéquipier et pour Alexander Albon de bloquer ses roues et partir en tête-à-queue au premier virage, les pneus tendres ont été chaussés pour une simulation de relais de qualifications.

Leclerc a conservé son avantage en signant un 1'18"445, néanmoins celui-ci était moins important qu'avec les pneus mediums. Son plus proche poursuivant n'était pas une autre Ferrari ou une Red Bull mais une... McLaren. Effectivement, Lando Norris était à deux dixièmes, et cela n'avait rien d'une anomalie puisque Daniel Ricciardo était cinquième.

Sainz et Verstappen étaient pris dans le sandwich McLaren, tandis que les pilotes Mercedes étaient toujours en difficulté. La première Flèche d'Argent, celle de George Russell, était à neuf dixièmes de Leclerc. Et le Britannique et son coéquipier se sont régulièrement plaints du comportement capricieux de leur voiture.

La première journée de roulage s'est conclue avec une petite frayeur chez Ferrari : Leclerc a signalé un problème de transmission à un quart d'heure de la fin de séance et a regagné les stands. Un problème vraisemblablement résolu puisque le Monégasque a pu reprendre la piste quelques instants plus tard.

