Hamilton : "Les manifestants ou activistes sont les bienvenus"

Si les manifestations organisées pendant un évènement de sport automobile sont rares, elles ne sont pas inexistantes pour autant. Plus tôt dans l'année, à l'occasion du deuxième E-Prix de Formule E du week-end à Berlin, des activistes ont pénétré sur la grille de départ au moment où les feux allaient s'éteindre et se sont assis devant les monoplaces.

En 2022, plusieurs membres du groupe Just Stop Oil s'étaient introduits sur la piste dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, fort heureusement alors que l'épreuve venait d'être neutralisée par le drapeau rouge. La démonstration avait mené à sept arrestations.

Et puisque le GP de Grande-Bretagne avait également été la cible du groupe Extinction Rebellion en 2020, d'aucuns redoutent une nouvelle protestation cette année. Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, Lewis Hamilton, septuple Champion du monde de F1, s'est dit ouvert aux manifestations tant qu'elles ne mettaient personne en danger.

"Les manifestants ou activistes sont les bienvenus", a-t-il expliqué. "Ils font toujours pression pour un changement positif. Nous ne voulons jamais voir des gens sur la piste et se mettre en danger mais cela suscite une conversation, un dialogue, et cela aide souvent. Parfois, si l'on s'y prend bien, cela suscite le changement, et nous avons besoin de plus de changement."

"Nous devons devenir plus durables. Nous devons être plus inclusifs. Nous devons en faire plus pour beaucoup de choses, et l'industrie évolue à un rythme si rapide que certains sujets tombent parfois à l'eau. Et il faut les relancer par des conversations. J'espère donc que nous ne connaîtrons pas le même scénario que l'année dernière mais je soutiens toujours les manifestants pacifiques."

En avril, Stuart Pringle, directeur général du circuit de Silverstone expliquait à Motorsport.com que si les circuits de Formule 1, et tout lieux accueillant un évènement sportif dans l'ensemble, étaient une cible de choix pour les manifestants en raison du nombre élevé de téléspectateurs, les organisateurs du GP de Grande-Bretagne feraient tout leur possible pour que les scénarios de 2020 et 2022 ne se répètent pas cette année.

"Les lieux de sport dans leur ensemble sont, relativement parlant, des cibles faciles avec une récompense assez élevée pour le risque que les individus prennent. C'est quelque chose que nous devons gérer en tant que promoteurs sportifs. Mais nous travaillerons dur pour faire en sorte que le plaisir des gens ne soit pas gâché cette année encore", avait-il affirmé.

Propos recueillis par Adam Cooper et Matt Kew