Hamilton salue une Mercedes "bien plus agréable à piloter"

Après une journée discrète ce mercredi pour entamer les essais hivernaux de Bahreïn, Mercedes est un peu plus sorti du bois ce jeudi. Lewis Hamilton avait les huit heures pour lui tout seul, ce qui lui a à la fois permis d'engranger les tours (123 au compteur, après les 121 de George Russell) et puis de profiter de relais qualifs pour explorer le rythme de la W15 sur l'exercice du tour lancé, chose qui n'était pas au programme de son équipier la veille.

Chaussé de pneus C3, c'est-à-dire les gommes qui seront les "tendres" du Grand Prix de Bahreïn la semaine prochaine, le septuple Champion du monde a signé le troisième temps à 1,1 seconde de la Ferrari de Carlos Sainz (chaussé de pneus C4) et à 0"4 de la Red Bull de Sergio Pérez (avec des C3 également). Même si le rythme n'a pas de quoi impressionner outre mesure au vu de ce que montre Red Bull sur ce composé, le comportement sur le tour lancé de la Mercedes a été plutôt intéressant, avec une monoplace stable bien que globalement sous-vireuse.

La sensation d'une voiture imprévisible semble avoir été gommée, et les premiers mots de Hamilton au sortir du cockpit le reflètent : "La journée a été productive. Nous avons beaucoup appris sur la W15, que ce soit lors de nos longs runs ou lors du travail sur les tours lancés."

"Nous avons clairement amélioré les choses avec la voiture de cette année et elle est bien plus agréable à piloter. Un grand merci à tout le monde à Brackley et Brixworth pour les efforts qu'ils ont déployés pour y parvenir au cours de l'année écoulée. Je leur suis vraiment reconnaissant pour tout le travail accompli."

Nous avons encore des progrès à faire, bien sûr. Mais c'est une bonne base sur laquelle nous pouvons construire.

Toutefois, pas de triomphalisme. La base est bonne mais il reste à progresser à partir de celle-ci : "Nous avons encore des progrès à faire, bien sûr. Mais c'est une bonne base sur laquelle nous pouvons construire. Nous allons rester concentrés et continuer à travailler pour trouver des améliorations, à la fois pendant le reste du test et jusqu'à la semaine prochaine. J'ai hâte de remonter dans la voiture demain matin et de continuer à apprendre."

Ce vendredi, la journée sera divisée en deux chez Mercedes avec Hamilton au volant en matinée et Russell qui conclura le roulage l'après-midi.

