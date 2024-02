Avec une W15 moins diva, Russell et Hamilton pourront mieux attaquer

George Russell a passé une journée complète dans la voiture à Bahreïn mercredi, avant que Hamilton ne prenne le relais lors de cette journée de jeudi. Bien que le programme de travail de l'équipe a eu pour conséquence que les temps de Russell sont modestes par rapport à ceux établis par ses rivaux, le Britannique s’est dit déjà confiant quant au fait que la voiture s'était améliorée.

Des progrès qui conviennent aux pilotes

Russell et Hamilton manquaient tous deux de confiance dans le train arrière de la W14 de l'année dernière, et il semble que ce problème ait été résolu.

"La voiture de l'année dernière était vraiment difficile à piloter", rappelle Russell. "Lewis et moi n'avions aucune confiance en elle ; nous avions l'impression qu'elle allait nous mordre à chaque virage. Nous pouvons attaquer les virages à moyenne et haute vitesse sans que le train arrière ne s'arrête. Et nous avons l'impression d'avoir fait un grand pas en avant pour ce qui est de la régularité de la voiture."

"Nous pouvons vraiment mieux nous appuyer sur elle que par le passé. C'était d'ailleurs l'un de nos principaux objectifs l'année dernière. Nous avons constaté de nombreux défauts sur la W14, et l'équipe a fait un excellent travail pour les corriger."

Un meilleur feeling

Au-delà de la performance, donc, c’est une confiance dans certaines parties du pilotage à travers le ressenti que sollicitaient les deux pilotes anglais.

"Nous avons maintenant une voiture dont la mécanique permet aux ingénieurs aérodynamiques de se concentrer sur le développement de l'appui aérodynamique, alors que par le passé, quoi que nous fassions sur le plan aérodynamique, il y avait des problèmes sous-jacents avec la voiture qui prenaient du temps à comprendre, et ainsi de suite", décrit précisément Russell.

Interrogé sur ce qui manque encore à l'équipe, le pilote Mercedes n’hésite pas : "Plus d'appui. Lorsque la voiture est agréable, mais qu'elle n'est pas tout à fait dans le rythme, vous devez simplement trouver de l'appui au bon endroit."

George Russell, Mercedes-AMG Photo de: Erik Junius

"On veut une voiture aussi basse que possible, mais on ne peut pas l’abaisser trop, au cas où l’on aurait des problèmes de talonnage ou de rebond, ce qui est encore un peu le cas pour certaines équipes. Il ne faut pas grand-chose pour trouver ce point idéal et obtenir beaucoup de performances. J'espère que Red Bull est déjà dans cette zone et que nous pourrons [donc] réduire l'écart. Mais oui, il va falloir travailler dur pour y parvenir."

Russell se sent donc bien dans la nouvelle création de l’usine de Brackley, une auto qu’il reconnait comme étant plus docile que celle qu’il pilotait la saison dernière, après seulement une journée de roulage à Bahreïn.

"Vous pouvez certainement dire dès le début si la voiture est une amélioration et si elle est agréable à conduire", estime-t-il sans langue de bois. "Et c'est définitivement une amélioration, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était donc un plaisir de piloter hier, j'avais de bonnes sensations dans la voiture. Mais nous savons que toutes les autres équipes ont fait un grand pas en avant. Nous avions une immense montagne à gravir pour rattraper Red Bull l'année dernière, et l'avance qu'ils avaient sur tous les autres. Il faut attendre et voir, mais nous avons une bien meilleure plateforme sur laquelle nous appuyer, et ce n'est pas la diva des deux dernières années."