Hamilton : La Red Bull est la F1 la plus rapide que j'aie jamais vue

Malgré son problème lors des qualifications qui l'a contraint à un départ depuis le 15e emplacement sur la grille, peu de gens s'attendaient à autre chose qu'un podium pour Max Verstappen. Et cela s'est assez vite matérialisé en course où le Néerlandais est progressivement remonté, avant qu'un Safety Car lui permette de gagner du temps dans son entreprise et de se hisser encore plus aisément en seconde position, place à laquelle il a terminé le GP d'Arabie saoudite.

Dans sa remontée vers les avant-postes, Verstappen a notamment dépassé Lewis Hamilton. Le septuple Champion du monde de F1, parti en pneus durs, n'a pas été un adversaire coriace, n'ayant que peu d'intérêt à défendre une position qu'il ne pouvait de toute façon pas conserver. Cinquième à l'arrivée, Hamilton s'est dit impressionné par l'ampleur de l'avantage dont dispose Red Bull avec sa RB19, qui a signé un doublé facile avec la victoire de Sergio Pérez cinq secondes devant son équipier et 20 secondes devant Fernando Alonso.

Selon lui, l'avantage dont jouit l'écurie autrichienne en vitesse est même supérieur à celui que Mercedes a pu avoir lors de certaines saisons entre 2014 et 2020 : "Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous étions rapides, nous ne l'étions pas à ce point. Je pense que c'est la voiture la plus rapide que j'aie jamais vue, surtout par rapport aux autres."

La RB19 a d'ores et déjà, lors des deux premiers Grands Prix de 2023, affiché des forces différentes, démontrant à la fois sa capacité à être rapide dans les virages grâce à son appui mais également en ligne droite grâce à sa faible traînée et à son moteur. Cette vitesse de pointe a été cruciale dans la remontée de Verstappen, qui s'est débarrassé aisément de l'ensemble de ses adversaires en faisant preuve toutefois de prudence.

Hamilton a d'ailleurs vite compris, quand il a vu la Red Bull frappée du numéro 1 dans ses rétroviseurs, qu'il n'y aurait aucun intérêt à lutter : "Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence."

Des propos qui interviennent deux semaines après ceux de son équipier George Russell, quatrième ce dimanche, qui avait parié sur 100% de victoires pour Red Bull cette année.

Quand il lui a été demandé s'il craignait que les fans se lassent d'une potentielle domination totale de Red Bull, Lewis Hamilton a répondu : "Je pense évidemment que tout le monde veut voir des courses serrées entre tous les pilotes, mais c'est comme ça. Ce n'est pas ma faute."