Hamilton a-t-il "sacrifié" ses premiers GP pour aider Mercedes ?

Même s'il est loin d'être catastrophique sur le plan des performances, le début de saison de Lewis Hamilton n'est pas flamboyant sur le plan comptable, et notamment en comparaison de son nouvel équipier, George Russell. Aux points, le jeune Britannique est largement devant le septuple Champion du monde, puisque ce dernier compte 46 points contre 74.

D'aucuns ont tôt fait de voir dans cette situation, avec un écart qui s'aggrave systématiquement depuis le second rendez-vous de la saison en Arabie saoudite, le signe d'un Hamilton en perte de vitesse, bien qu'il faille a minima pondérer cela par des circonstances de course diverses qui ont plutôt eu tendance à exagérer l'écart en piste entre les deux pilotes.

Selon l'ancien directeur de Mercedes, et désormais figure centrale de la direction de la Formule 1, Ross Brawn, une partie de l'explication résiderait dans une manière d'aborder les épreuves un peu différente entre les deux pilotes de la marque à l'étoile, dans le contexte des difficultés rencontrées avec la W13.

S'exprimant avant le GP d'Espagne, il a déclaré pour l'Evening Standard : "Lors de ces premières courses, il a cherché des solutions et, ce faisant, il a fait des allers-retours avec différents réglages de la voiture, en essayant de trouver des solutions. Il a probablement sacrifié les courses pour essayer d'obtenir les informations et les données que l'équipe peut utiliser pour résoudre le problème."

Les numéros de George Russell et Lewis Hamilton

"Ce sont les retours que j'ai de l'équipe. Alors que George suit une voie plus conventionnelle, Lewis essaie de se lancer dans la résolution des problèmes. C'est pourquoi je pense que les gens qui disent que George l'a surclassé en qualifications et en course lors des dernières épreuves ne voient pas la situation d'ensemble."

Quoi qu'il en soit, Mercedes n'a jusqu'ici jamais suggéré qu'une telle différence d'approche pouvait exister (en dehors du cas spécifique des capteurs montés sur la voiture #44 au GP d'Australie), au-delà de la simple question des choix de réglages. Un point que Hamilton évoquait lui-même après la course de Barcelone, au sujet des qualifications : "On a des progrès à faire en qualifications. Nos voitures étaient un peu différentes. Ils ont expérimenté quelque chose sur la voiture de George, qui s'est avéré la meilleure solution en qualifications. Alors peut-être que je prendrai ça pour le prochain Grand Prix."

En Espagne justement, Mercedes a apporté un package d'évolutions visant à améliorer la situation, notamment en matière de marsouinage. Si l'introduction a plutôt été une réussite, en course les hommes de Brackley n'ont pu faire mieux que troisième et cinquième, en dépit d'un GP raté de Ferrari. La marge avant de pouvoir espérer jouer la victoire semble encore grande, même si la position de troisième force de l'écurie paraît renforcée.

En tout cas, sur un plan plus personnel, Brawn estime que Hamilton est loin d'être démotivé par les difficultés qui se dressent face à lui : "Au milieu de toutes les paillettes et du glamour, vous avez toujours un pilote de course très déterminé. Il est toujours en pleine forme et performant. Je suis presque certain qu'il veut gagner ce huitième championnat et, si ce n'est pas cette année comme cela semble probable, ce sera l'année prochaine."