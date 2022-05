Hamilton : "Je me serais battu avec les Red Bull"

Charger le lecteur audio

Devenu spécialiste de certaines remontées (victorieuses ou non) lorsque Mercedes disposait d'une des meilleures monoplaces, Lewis Hamilton en a ajouté une à son tableau de chasse ce dimanche à Barcelone. Elle est d'autant plus marquante que cette fois-ci, l'écurie allemande ne disposait clairement pas d'une monture au-dessus de la mêlée malgré des évolutions salvatrices introduites pour ce Grand Prix d'Espagne.

Parti sixième sur la grille, le Britannique a pourtant cru avoir tout perdu après quelques virages, lorsqu'un contact avec Kevin Magnussen – classé comme incident de course – a provoqué une crevaison et l'a obligé à passer au stand prématurément. "J'étais sur la trajectoire normale, à l'intérieur, il est arrivé de nulle part et m'a touché", raconte-t-il. "Il est arrivé de derrière et il a heurté le flanc de ma voiture. Je n'ai rien à dire, c'est comme ça."

Hamilton est reparti loin derrière, sans pouvoir non plus mettre en œuvre une stratégie avec le pneu medium au départ qu'il avait été le seul à tenter. Ainsi a-t-il d'abord pensé que poursuivre la course n'en valait pas la peine, questionnant son équipe sur la possibilité d'abandonner pour économiser son moteur en vue des prochaines échéances.

"Je suis ravi qu'on ne l'ait pas fait et ça montre qu'il ne faut jamais s'arrêter, jamais abandonner, et c'est ce que j'ai fait", concède-t-il après avoir été convaincu par le muret des stands qu'il fallait rester en piste. "Je suis très content. J'espérais évidemment une course moins mouvementée, sans le problème au début. J'étais dernier avec 30 secondes de retard à un moment donné. Vu où j'étais, et en repensant à Djeddah lorsque j'étais parti 15e et que j'avais du mal à remonter dans le top 10, je pensais que c'était impossible de revenir dans les points."

"Mais l'équipe a dit non, que j'étais en lice pour la huitième place. Je ne comprenais pas au début et je me disais qu'ils étaient vraiment super optimistes. Mais j'ai dit OK, je vais tout donner et voir où je termine. Et ça se finit avec mieux qu'une huitième place. C'est un peu malheureux à la fin avec le moteur, mais je suis ravi d'avoir fini."

Reparti le couteau entre les dents, Hamilton a déroulé le plan de Mercedes et est remonté, d'abord dans le top 10, puis vers des places plus aguichantes. La quatrième position lui tendait les bras lorsqu'il a pris le meilleur sur Carlos Sainz, mais un problème de consommation l'a contraint à se contenter de la cinquième place sous le drapeau à damier. Bien au-delà des dix points glanés, c'est la manière que retient Hamilton, et la motivation décuplée qui en rejaillit pour la suite de sa campagne.

"C'est toujours bien, il y a eu des moments difficiles depuis le dernier Grand Prix de la saison passée", reconnaît-il. "Et avoir ensuite les difficultés que nous avons rencontrées avec la voiture, des problèmes, des voitures de sécurité, ce genre de chose, on n'a pas eu beaucoup de réussite. Mais il faut simplement se remettre en selle, continuer d'attaquer et ne jamais abandonner. Une course comme ça, c'est comme une victoire. En fait, on se sent mieux que lors d'une victoire quand on revient de si loin et qu'on a traversé tant de choses. Il y a eu pas mal d'adversité dans cette course, en partant de si loin."

"On a apporté énormément d'améliorations à la voiture. Le rythme de course est bien meilleur, la voiture est bien plus agréable en course. On a des progrès à faire en qualifications. Nos voitures étaient un peu différentes. Ils ont expérimenté quelque chose sur la voiture de George, qui s'est avéré la meilleure solution en qualifications. Alors peut-être que je prendrai ça pour le prochain Grand Prix. Mais oui, c'est un excellent signal, on va dans la bonne direction. Je n'ai aucun doute car aujourd'hui, si je n'avais pas connu ça, je me serais battu avec les Red Bull. Ça me donne beaucoup d'espoir pour qu'à un moment donné on se batte pour la victoire."